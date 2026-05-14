La playa de Gandia contará con un gran complejo tecnológico y cultural que prevé atraer a un millón de visitantes al año

El Ayuntamiento de Gandia ha aprobado recientemente, en Junta de Gobierno, someter a información pública la solicitud de cesión de unos terrenos ubicados en la calle Séquia del Rei, en la playa, para la construcción de un gran espacio educativo, cultural y tecnológico de cerca de 7.000 metros cuadrados. Este nuevo complejo, denominado Making of Center, se levantará en una zona estratégica, donde se encuentra la estructura inacaba del edificio Innova y cerca del futuro Gandia Arena, con el objetivo de consolidar un nuevo eje de innovación y actividad económica vinculado a la cultura digital y las industrias creativas. La empresa proyecta la demolición de la estructura que se encuentra en esta parcela desde hace casi dos décadas.

El proyecto, impulsado por Inmoveworld, pretende convertir a la capital de la Safor en un referente internacional en cultura digital y tecnologías de vanguardia con el objetivo de posicionar a Gandia como un hub tecnológico y creativo que refuerce su marca de ciudad más allá del turismo de sol y playa.

La empresa ha solicitado al ayuntamiento la cesión de esta parcela municipal para desarrollar un proyecto cuya inversión alcanzará los 29 millones de euros y que supondrá la creación de alrededor de ochenta puestos de trabajo fijos. A ello se suma el impacto que generará en la hostelería, el comercio local y el ocio nocturno.

Inmoveworld prevé alcanzar cerca de un millón de visitantes durante el primer año de funcionamiento, lo que equivaldría a una media aproximada de 2.800 personas al día a lo largo de los 360 días anuales en los que permanecerá abierto el espacio.

Making of Center no solo busca atraer a curiosos, vecinos y visitantes interesados en las nuevas tecnologías y la cultura digital, sino también captar la atención de multinacionales vinculadas al sector del videojuego, el cine, la televisión, la producción multimedia, la telefonía móvil, las redes sociales e internet. El objetivo es convertir el complejo en un punto de encuentro para la innovación, la creatividad y el desarrollo tecnológico, capaz de acoger experiencias inmersivas, eventos especializados, actividades formativas y proyectos de colaboración internacional.

Recreación virtual del complejo tecnológico en la playa de Gandia. / Levante-EMV

La empresa espera captar a un público joven, tecnológico y profesional y, a su vez, convertirse en punto de encuentro para festivales, turismo MICE, ferias tecnológicas, presentaciones y eventos digitales. «Será sede de iniciativas de gran relevancia», se recoge en la información presentada.

Pacto con universidades

Las universidades y centros formativos del territorio también cobrarán protagonismo, ya que el centro ofrece la posibilidad de colaborario con estos espacios educativos. En este sentido, supone una oportunidad estratégica de alto impacto para el Campus de la Universitat Politècnica de València en Gandia, ya que se prevé una conexión entre la formación universitaria, la innovación tecnológica y la proyección profesionall en un mismo ecosistema vivo y universitario y empresarial único en España. La documentación recoge que «su llegada puede transformar el campus en un auténtico laboratorio de futuro, donde el conocimiento académico y la industria se fusionan».

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El ayuntamiento ha optado por no pronunciarse por el momento sobre esta iniciativa y emplaza a una futura rueda de prensa en la que se darán a conocer todos los detalles del proyecto, que todavía se encuentra en fase de tramitación. Según consta en la documentación presentada, el proyecto definitivo tanto de las obras como de la actividad deberá entregarse en un plazo máximo de un año desde la eventual concesión administrativa. Asimismo, la ejecución de las obras deberá completarse en un periodo máximo de 30 meses a partir de la aprobación definitiva del proyecto.