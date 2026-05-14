Profesores y familias bloquean la CV-50 a su paso por Tavernes de la Valldigna en la cuarta jornada de huelga
La comunidad educativa también ha organizado piquetes informativos y una gran manifestación esta tarde
La comunidad educativa de Tavernes de la Valldigna mantiene intacta su movilización en esta cuarta jornada de huelga indefinida. Lejos de decaer, el seguimiento y la participación continúan creciendo y, durante estos días, ya se han llevado a cabo manifestaciones en distintos puntos de la localidad y de toda la comarca de la Safor en defensa de una educación pública, de calidad y en valenciano.
Profesorado, alumnado y familias siguen sumando apoyos y participando activamente en concentraciones y movilizaciones, como se pudo comprobar ayer en la gran bicicletada, para visibilizar sus reivindicaciones. El ambiente continúa marcado por la unidad y el compromiso, con una participación constante que refleja la preocupación existente por el futuro de la enseñanza pública y por la defensa del valenciano en las aulas.
A primera hora de la mañana, docentes de colegios e institutos han organizado piquetes informativos a las puertas de los diferentes centros educativos para explicar a la ciudadanía los motivos de la protesta. Las movilizaciones se han sucedido durante toda la jornada, recorriendo diversos puntos de la localidad e incluso cortando durante unos minutos la CV-50 a su paso por Tavernes.
Además, también se han instalado mesas informativas en el mercado ambulante para acercar sus reivindicaciones a vecinos y vecinas. De cara a la tarde, docentes y familias tienen prevista una nueva movilización que se espera multitudinaria.
La primera semana de huelga indefinida concluirá mañana con una gran manifestación en Valencia, donde docentes de distintos puntos del territorio volverán a reclamar medidas en defensa de la educación pública.
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