Profesores y familias de Tavernes de la Valldigna calientan motores para la gran manifestación de este viernes en València: "Sois la dignidad del pueblo"

Tavernes de la Valldigna ha vuelto a demostrar la fuerza y la unidad de su pueblo. Docentes, familias y vecinos de la localidad se han sumado esta tarde a una nueva movilización por las calles del municipio en defensa de una educación pública, de calidad y en valenciano.

La ciudad ya calienta motores para la gran manifestación de este viernes en València, que pondrá el broche a esta primera semana de huelga indefinida marcada por la multiplicación de actividades, protestas y muestras de apoyo en defensa de la enseñanza pública.

Tras abarrotar las calles de la localidad, los participantes han culminado la gran movilización a las puertas del ayuntamiento, donde han sido recibidos por la Vall-tukada. La comunidad educativa ha leído un manifiesto en el que han reivindicado su "voluntad de enseñar, acompañar y cuidar". "Hablamos desde el cansancio, pero, sobre todo, desde el cariño profundo por la escuela pública", han señalado.

Los docentes han denunciado las situaciones a las que se enfrentan día a día: "Cada día vemos a alumnos que necesitan más atención y apoyo. Cada día intentamos llegar a todo, aunque falten recursos o las ratios sean demasiado elevadas·". Han reiterado que esta huelga "no es un gesto contra nadie, es un acto de dignidad y de lucha compartida". Por ello, han agradecido el apoyo de las familias: "Verlas a nuestro lado nos emociona y nos da fuerzas porque cada lucha es compartida y cada niño y niña nos importan".

Además, han alzado la voz por la inclusión, ya que, en sus palabras, "no queremos dejar a nadie atrás, ya que educar es creer en el futuro".

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Miembros de la corporación municipal también han querido acompañarles en esta movilización. La alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, ha agradecido el apoyo de toda la localidad, ya que, en sus palabras, "hoy Tavernes da una lección grandísima de valentía". "Sois la dignidad de nuestro pueblo. Para que estos niños tenga un futuro digno, la educación debe ser digna. Por eso, estaremos del lado que toca de la historia", ha concluido. Romero, a su vez, ha animado a todos los presentes a llenar mañana las calles de València en una gran manifestación.