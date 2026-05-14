A un punto de la gloria: El CF Gandia ascenderá a la Lliga Comunitat como campeón de Primera FFCV si empata o gana en la penúltima jornada

El Club de Fútbol Gandia necesita 1 punto para subir a la Lliga Comunitat como campeón de la Liga en Primera FFCV. El primer equipo blanquiazul lo puede conseguir este sábado en Algemesí si empata o gana, aunque todavía le restaría la última fecha para consumar su objetivo.

Ante la trascendencia del encuentro, la entidad gandiense ha fletado un autobús para facilitar el desplazamiento de los aficionados a Algemesí este sábado. El equipo de Alberto Gregori puede conseguir este éxito con el respaldo masivo de sus aficionados en las gradas del Polideportivo Municipal Joan Girbés.

El presidente del CF Gandia, Sergio González, ha hecho un llamamiento a la familia blanquiazul: "Estamos ante el momento que todos queríamos al empezar la temporada. Los jugadores y el cuerpo técnico se han dejado la piel para llegar aquí dependiendo de nosotros mismos. Ahora nos falta el último empujón, y ese solo nos lo puede dar nuestra afición. Queremos que los chicos miren a la grada en Algemesí y vean que Gandia está con ellos. Es el momento de estar más unidos que nunca y celebrar juntos que este club sigue siendo histórico".

Precio simbólico

La entidad ha fijado un precio simbólico de 5€ por plaza para incentivar el acompañamiento al equipo. Los aficionados pueden reservar su plaza en las oficinas del Guillermo Olagüe y del Roís de Corella, así como a través del portal de venta online de la web del club.

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El partido contra el Algemesí CF dará comienzo a las 17:15h. El autobús fletado por el club partirá el sábado, 16 de mayo, a las 16:00h desde el Estadio Guillermo Olagüe, asegurando la llegada de la expedición blanquiazul con tiempo suficiente para alentar a los jugadores desde el calentamiento.