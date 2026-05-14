"¡Ni nos vendemos ni nos callarán!": El profesorado de la Safor expresa en Gandia su indignación en el cuarto día de la huelga

Los docentes de la Safor están indignados y lo han vuelto a demostrar este jueves en Gandia con una masiva concentración en la plaza Major. Se mantiene la huelga en todo el territorio valenciano y más aún después del fracaso de las negociaciones con la Generalitat Valenciana.

En Gandia no ha faltado nadie. Los huelguistas han lanzado proclamas contra la consellera de Educación y han explicado, con sumo detalle, las razones por las que "continuamos de huelga".

Una imagen de la concentración de este jueves en Gandia / Salva Talens Carbó

"La situación no ha cambiado. Las bajas por enfermedad no se cubren, el problema de la ratio sigue latente, el alumnado con atención especializada siguen esperando, hay exceso de burocracia, empeora la salud mental de alumnos y profesores, las infraestructuras son insuficientes o se recortan ciclos en FP. Llegará un día en que no podremos más y entonces lo perderemos todo", entre otras razones.

A continuación, los asistentes a la concentración se han sentado en el suelo, se han tapado la boca con una cinta y han exhibido unos carteles con el lema "No ens callaran", guardando un minuto de silencio en señal de protesta.

El silencio no es resignación

El silencio representa todas las veces que "han intentado acallar a la comunidad educativa, las reivindicaciones ignoradas, las sustituciones de docentes que no llegan, las aulas masificadas, el cansancio del profesorado, por el alumnado que merece más recursos que los que tiene".

Pero este silencio, han destacado los representantes sindicales y de los docentes, "no significa resignación porque cuando termine este minuto gritaremos muy fuerte que no nos callarán".

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