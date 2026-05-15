Arranca la promoción de ascenso a Tercera RFEF: La UE Tavernes de la Valldigna se mide al peor rival posible
Los "rogets" reciben al CF Benidorm en el partido de ida de la primera eliminatoria por subir a categoría nacional
Pepe Juan
Tavernes de la Valldigna respira aroma a promoción de ascenso cuando todavía saborea el histórico éxito de ser campeón de La Nostra Copa. Y es que el primer equipo de fútbol de la localidad afronta la primera eliminatoria por subir a categoría nacional a doble partido. El rival es el CF Benidorm. El encuentro de ida es a las 19 horas de este sábado en la Valldigna y el de vuelta el domingo que viene a las 12 horas en la capital del turismo.
La afición de la UE Tavernes espera con ganas esta nueva cita de máximo nivel y lo más seguro que es acuda en masa al Municipal d'Esports para apoyar a su equipo. El presidente, Toni Hernández, ha hecho un llamamiento a la afición, recordando que las entradas de los socios cuestan 5 € y el doble para aquellos que no lo sean. El club pretende que sus seguidores pueblen de camisetas rojas el campo como ya hicieron en la Vila Josiosa hace dos semanas con motivo de la final de la Nostra Copa.
"El mejor equipo de la categoría"
El mister vallero, Edu Palomares "Tomaca" se encuentra muy ilusionado aunque es consciente que "nos enfrentamos al mejor equipo de la Lliga Comunitat". El CF Benidorm ha sido subcampeón del grupo Sur de la categoría, a un solo punto del campeón CD Eldense "B" que asciende directo. Los valleros han quedado en tercera posición en el grupo Norte.
El técnico asegura que "vamos a competir como siempre con la máxima concentración y sabiendo lo mucho que nos jugamos. Los jugadores están muy ilusionados e intentaremos conseguir un buen resultado en nuestro campo para encarar el choque de vuelta con opciones de superar esta primera ronda".
Los últimos enfrentamientos entre ambos conjuntos datan de la temporada 2023-2024 con triunfo del CF Benidorm por 1-2 en el Municipal con un arbitraje muy discutido y 0-0 en Benidorm.
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