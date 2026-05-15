El Ayuntamiento de Gandia sancionará con multas que van de 100 a 750 euros la tenencia de gallos en cascos urbanos residenciales

El Ayuntamiento de Gandia ha presentado una modificación puntual de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana con el objetivo de reforzar la protección del derecho al descanso de la ciudadanía, especialmente en zonas residenciales.

La regidora de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, explicado que este cambio responde a propuestas vecinales con el fin de acabar con las molestias acústicas derivadas de la tenencia de determinados animales en entornos urbanos.

Según señala, el consistorio ha detectado "reiteradas problemáticas derivadas del ruido producido por la presencia de gallos en zonas de alta densidad de población", lo cual ha motivado la necesidad de actuar para garantizar la convivencia y la tranquilidad del vecindario.

La modificación normativa establece la limitación de la tenencia de estos animales en cascos urbanos residenciales cuando sus emisiones sonoras resultan incompatibles con el descanso vecinal.

Desde el Ayuntamiento se subraya que "no se trata de una prohibición general, puesto que la presencia de estos animales continuará permitida en zonas rurales o diseminadas del término municipal, donde su convivencia con el entorno no genera conflictos". Es una medida proporcionada, razonable y ajustada a derecho, trabajada desde un prisma técnico y jurídico, destaca la concejala.

Por su parte, el comisario principal en jefe de la Policía Local de Gandia, José Martínez Espasa, detalla el procedimiento de tramitación de la modificación normativa. El proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 4 de mayo y previsiblemente será sometido a aprobación provisional después de su paso por la Comisión Delegada del Pleno.

Posteriormente se abrirá un periodo de exposición pública de 30 días antes de su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El calendario previsto sitúa la entrada en vigor de la modificación en un plazo aproximado de tres meses, dependiendo del desarrollo del procedimiento administrativo.

Espasa ha indicado que las incidencias relacionadas con estas molestias podrán canalizarse a través de diferentes medios, como telefoneadas, contacto con la Policía de proximidad o mediante los órganos de participación ciudadana.

Las sanciones asociadas a estas situaciones se mantendrán dentro del régimen sancionador vigente de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana con multas que van desde los 100 hasta los 750 euros.

La oposición reacciona

El Grupo Municipal Popular de Gandia ha reaccionado al anuncio del gobierno, denunciando que esta medida evidencia “"hasta qué punto han deteriorado la convivencia en la ciudad". Desde el PP consideran que resulta increíble que el gobierno de Prieto tenga que adoptar este tipo de decisiones por las quejas vecinales relacionadas con ruidos y molestias, y lamentan que Gandia haya llegado a una situación en la que los vecinos no puedan ni descansar en sus propias casas.

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Gregori ha señalado que este tipo de situaciones son consecuencia de "años de falta de gestión y de mirar hacia otro lado ante los problemas reales de los vecinos", y ha exigido al gobierno del socialista José Manuel Prieto que actúe con más rigor y previsión para evitar que Gandia siga deteriorándose en aspectos básicos del día a día.