El CA Safor Teika de Gandia disputa la 2ª jornada del Campeonato de España de Clubes en 1ª División tras ganar la primera

El Club d’Atletisme Safor Teika disputa este fin de semana la segunda jornada del Campeonato de España de Clubes en Primera División, la categoría de plata del atletismo español. El equipo masculino compite el sábado en Durango (Vizcaya), y el femenino el domingo en Villafranca de los Barros (Badajoz).

Los chicos afrontan el Encuentro II de la Liga Joma contra el Avinent Manresa, Club Atletismo Narón y el organizador, el Durango Kirol Taldea. Las chicas se medirán, en el Encuentro IV de la Liga Iberdrola, al Oviedo Atletismo, el extremeño Capex y al Barrutia AE.

Las competiciones serán a dos atletas por prueba en cada categoría. Cada punto cuenta, pero el papel individual del atleta pasa a segundo plano y lo que importa y prevalece es el club y la actuación colectiva. Esta segunda jornada será clave para definir la clasificación provisional con el fin de encarar las finales, que se celebrarán los días 14 y 15 de junio.

En la primera jornada, los chicos del CA Safor Teika lograron una histórica victoria y van en tercera posición de la clasificación general, que lidera Universidad Oviedo, mientras que son segundos Lô Esport de Menorca. Las chicas son quintas en una tabla que encabeza el Oviedo.

El CA Safor Teika contará para esta competición con algunos atletas de clubes filiales como el CC El Garbí, CA Xàtiva, CA Els Sitges (Burjassot), la Vall d’Uixò y el Atletismo Apolana, de Alicante.

Las féminas del CA Safor Teika de Gandia cuajó una gran actuación en la jornada inaugural del Campeonato de España / CA Safor Teika

El equipo masculino estará formado por: Izan Huesca y Leroy Chacón (100 ml), Diego Pinto (100 ml extra), Antonio Justel y Jorge Almendros (200 ml), Jorge Boscà y Jordi Doménech (400 ml), Donovan Ibáñez y Manel Boluda (800 ml), Carlos Muñoz y David Expósito (1.500 ml), Álex Sangil y Carles Badenes (3.000 ml), Carlos Muñoz y Pablo Reina (3.000 metros obstáculos), Pau Borillo y Sergi Borillo (100-110 mv), Óscar Amat y Youssef Marhoum (5.000 m marcha), Louis Dieumegard y Joan Valero (400 mv), Carlos Fernández y Pascal Alliston (longitud), Carlos Fernández y Miguel Navarro (triple salto), Jorge Landínez e Iván Albiol (altura), Pablo Montalva y Sergio Palomino (pértiga), Arturo Climent y Rubén Mayor (martillo), Manuel Canet y Javier Dolera (disco), Hugo Martí y Pau Borillo (jabalina), Manuel Canet y Rubén Mayor (peso), Iván Casco y Francisco Sospedra (5 km marcha). Los relevistas 4x100 serán Diego Pinto, Izan Huesca, Antonio Justel y Leroy Chacon, con Jorge Almendros y Sergi Borillo como reservas, y los 4x400 serán Joan Lloret, Salvador Escrivà, Óscar Castañeda y Jorge Boscà, con Jordi Domenech y Louis Dieumegard como reservas.

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La alineación de las chicas

El equipo femenino estará integrado por: Irene Serrano y Camila Estrebou (100 ml), Claudia Alriols (100 ml extra), Laura Castillo e Iris Soler (200 ml), Lucía Gramage y Camilla Pagani (400 ml), Candela De Ana y Àngels Ferrando (800 ml), Daniela García y Neus Sansaloni (1.500 ml), Mar Solanes y Adriana Solanes (3.000 ml), Pilar Vázquez y Carla Breco (3.000 metros obstáculos), Matilda Halfwordson y Milena Gómez (100-110 mv), Iris Estruch e Iris Polo (400 mv), Ana Serrano y Mara Herrando (longitud), María Huertas y Milena Gómez (triple salto), Ariana Gómez y Mara Herrando (altura), Silvia García-Gasulla y Laia Ochoa (pértiga), Carla Mascarell y Aitana Valdés (martillo), Irene González y Laura Tomás (disco), Irene González y Cyntia Gómez (peso), Yohana Sol Arias y Laia Sancho (jabalina), María Muñoz y Emma Almenar (5.000 m marcha). Las relevistas 4x100 serán Camila Estrebou, Laura Castillo, Iris Soler e Irene Serrano, con Claudia Alriols y Ana Serrano como reservas, y las relevistas 4x400 serán Candela De Ana, Lucía Gramage, Alba Sanmartín y Camilla Pagani, con Neus Sansaloni, e Iris Estruch como reservas.