El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tendrá cocineros de Nueva Zelanda, México y Colombia

La primera edición del Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva arrancará con gran presencia internacional en el evento gastronómico. Así lo han confirmado desde la organización de Gastroliva puesto que van a participar representantes de países tan lejanos como Nueva Zelanda, México o Colombia.

Se celebrará el lunes 8 de junio en el sector de la Mitja Galta de la Playa de Pau Pi. El objetivo fundamental es potenciar el turismo y la gastronomía local.

Los primeros cocineros confirmados ya prometen dar un gran espectáculo gastronómico inolvidable. Los chefs están dispuestos a reinterpretar la forma de cocinar el arroz, con su propia personalidad, técnica, emoción y sobre todo con mucha creatividad.

Está confirmada la presencia de Edrick Corban-Banks del Restaurante Casa Paella de Canterbury en Nueva Zelanda. Además desde México llegará Alejandro Lenin Ruelas Calderón, de la Panería Rústica de Aguascalientes ganador del segundo premio del Concurso Internacional de Paellas de Sueca del pasado año 2025. También de México estará cocinando el chef José Curiel Esponda del restaurante Pepe Paellas de la Ciudad de México, la capital del país.

Otro de los grandes chefs confirmados llegará desde otro país sudamericano, concretamente desde Colombia. Se trata de Andrés Felipe Otalvaro Echeverri, de Andrés Paellas, de la ciudad de Antioquia.

En Oliva se podrán ver diversas formas de cocinar el arroz en distintos lugares del mundo, con culturas diferentes y formas únicas de entender la cocina, pero siempre con el denominador común de un mismo lenguaje sobre el fuego: el arroz como base principal del plato.

Las inscripciones concluyeron el pasado día 17 de abril y hubo muchas más que plazas tiene el concurso por lo que la organización ha tenido que hacer una selección de los 30 participantes definitivos.

Habrá 1.750 euros en premios, el primer premio al Mejor Arroz Creativo del Mundo dotado con 1.000 euros, pergamino y formar parte del jurado de la próxima edición, el segundo premio de 500 euros y pergamino y el tercero de 250 euros y pergamino y el concurso se desarrollará entre las 18 y las 22 horas.