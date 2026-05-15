Educación prevé suprimir seis ciclos de FP en la Safor y crear cuatro el próximo curso

La Conselleria de Educación ya ha definido la oferta formativa en Formación Profesional (FP) para el curso que viene. Según las previsiones que maneja la Generalitat en la comarca de la Safor hay seis ciclos que van a desaparecer, pero también cuatro de nueva creación.

Los institutos afectados son el IES Veles e Vents y Tirant lo Blanc en Gandia, el Gregori Maians y el Gabriel Ciscar en Oliva y el Jaume II el Just en Tavernes de la Valldigna.

Los seis ciclos que desaparecen son los superiores de Técnico de Animación Sociocultural y Turística (Tasoct) y de Promoción de Igualdad de Género, ambos en el IES Veles e Vents; el ciclo medio de Emergencias Sanitarias en el IES Tirant lo Blanc; el superior de Hostelería en el Gregori Maians; el medio de Mecánica en el Gabriel Ciscar; y el superior de Informática en el Jaume II el Just.

Por otra parte, los cuatro que se crearán son el grado medio en Cosmética Capilar en el IES Veles e Vents; dos superiores de Márketing y Publicidad y de Prevención de Riesgos Laborales, ambos en el Tirant lo Blanc; y el superior de Gestión Forestal en el IES Jaume II el Just.

Para la diputada del PSPV-PSOE en Les Corts Romina del Rey el balance no es satisfactorio, porque desaparecen ciclos que están consolidados, que son únicos en la Safor, y cuya alternativa habría que buscarla en otras ciudades, como Alcoi, València o Alicante.

Se da la paradoja de que uno que se suprime, el de Informática en Tavernes de la Valldigna, forma parte de un proyecto de innovación educativa y de enlaces con empresas, es decir, es la propia conselleria, que lo "premió" en su día, la que ahora lo cierra. "Este recorte supondrá menos oportunidades para los jóvenes de la comarca, y menos profesionales para el tejido empresarial y social", vaticina la diputada. Es el único ciclo con estas características que se imparte en un radio de 30 kilómetros.

Del Rey considera que la conselleria ha actuado en la comarca "sin escuchar a la comunidad educativa ni a los equipos directivos". Señala que la demanda por parte del alumnado para ciclos va en aumento, mientras que la Generalitat "con excusas de reubicación o de baja demanda va cerrando oportunidades".

La diputada también ha calculado que la supresión de estos ciclos supondrán un recorte de 215 horas en total, que equivaldrían a 14 profesores menos. "Esto se traducirá en subida de ratios o cierres de grupos de la ESO", advierte.

En algunos institutos los alumnos han sido especialmente reivindicativos. Es el caso del Veles e Vents donde, como ya contó este periódico, los estudiantes de Tasoct, con el apoyo del profesorado, critican que se suprima un ciclo que lleva implantado más de veinte años en el centro. En el de Promoción de Igualdad de Género ya se produjo un recorte suprimiendo el primer curso, impidiendo la continuidad.

Tampoco se entiende que en una comarca turística se clausuren los estudios de Hostelería del Gregori Maians.

Mientras tanto, no hay novedad sobre el futuro Centro Integrado de Formación Profesional Dual, que se ubicaría en Gandia, en el sector de Beniopa-Passeig, aunque tendría ámbito comarcal. Las previsiones de la conselleria es que la redacción del proyecto se adjudique en enero de 2027, y a partir de ahí habrá un tiempo de 45 meses para acabarlo, entre los estudios y la ejecución de las obras. La inversión prevista es de 22 millones de euros.