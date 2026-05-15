La falta de consenso frena el proyecto para una pista de atletismo en Tavernes de la Valldigna desde hace 15 años

En Tavernes de la Valldigna son conscientes de la necesidad de construir nuevas instalaciones deportivas, pero también de las dificultades que existen para que este deseo se convierta en realidad.

Esta semana ya se ha reflexionado sobre la conveniencia de crear un espacio (pabellón) para el club de halterofilia de la localidad y ahora el debate atañe al club de atletismo, que también reclama desde hace años una pista.

El Ayuntamiento de Tavernes tiene un proyecto para construir una pista de 200 metros de cuerda ante la imposibilidad actual de crear una instalación de 400 metros, que sería la solución idónea.

El concejal de Deportes, Josep Llàcer, explica que el problema radica en la falta de suelo, es decir, disponer de un solar dotacional donde hacer una pista de 400 metros. La alternativa es única: "O vamos adelante con la propuesta de la pista de 200 metros o nos planteamos la de 400 a muy largo plazo. Llevamos 15 años dándole vueltas al tema".

En su momento, según asegura Llàcer, ya se propuso este plan al CA la Valldigna, pero "nos dijo que no, que se hiciera la de 400 o que no se hiciera nada".

El concejal reitera que su idea es impulsar el proyecto de la pista de 200 metros con un presupuesto de 700.000 euros: "Sería una señora pista, homologada, donde, incluso, se podrían hacer competiciones".

Dicha instalación se ubicaría en un solar que hay detrás del colegio Alfàndech. "Allí se integraría en el Poliesportiu del Vergeret, tumbando el muro con los vestuarios que ahora mismo estamos reformando", señala.

El concejal pide realismo

Josep Llàcer considera que "hay que ser realista y saber qué se puede pedir. Ojalá pudiéramos hacer una pista de 400, un velódromo, otro pabellón y otro campo de fútbol, pero es que Tavernes no puede soportarlo económicamente".

El ayuntamiento vallero ya realizó hace unos años, con ayuda de la Diputación de Valencia, una pequeña instalación en la zona del Vergeret para "dar un mínimo de servicio al atletismo. Allí se pueden realizar salidas y esprints, lanzamientos o salto de longitud y de altura".

Se trata de un módulo equipado, que cuenta con una recta de seis calles de 45 metros, una zona de salto altura y pasillo de salto de longitud y triple salto.

El concejal Josep Llàcer y la presidenta del CA la Valldigna, Silvia Borràs, en la presentación del club / CA la Valldigna

El Club Atletisme la Valldigna, por su parte, también tiene su propia versión ante la falta de una instalación deportiva que pueda satisfacer sus intereses. La propia presidenta, Silvia Borràs, se ha manifestado en nombre de la entidad a la que representa.

El club cuenta actualmente con tres secciones (atletismo, montaña y triatlón) y una escuela con niños y niñas desde los 3 años hasta jóvenes de la categoría sub-23. Durante sus más de cuatro décadas de vida ha reivindicado unas instalaciones dignas y adecuadas para poder entrenar con seguridad y en condiciones óptimas.

Durante todos estos años, muchos atletas se han visto obligados a marcharse a otros clubes buscando mejores condiciones de entrenamiento e instalaciones preparadas para continuar progresando deportivamente.

A pesar de las carencias, "los resultados deportivos están ahí. Cada temporada, atletas de la escuela participan en campeonatos provinciales y autonómicos y los adultos representan al club en campeonatos de España", destaca la dirigente vallera.

El CA la Valldigna, al completo, en una imagen de la presentación / CA la Valldigna

Según ella, el lema, "42 años pisando calles", resume la realidad del CA la Valldigna. El grupo de adultos continúa entrenando por las calles del pueblo, los polígonos industriales y los caminos del término municipal.

La postura del club

Actualmente, subraya, "los entrenamientos son en la zona deportiva del Vergeret en unas instalaciones municipales que se comparten con otros deportes y que, evidentemente, no están preparadas para cubrir las necesidades reales de un club de atletismo. Nosotros siempre hemos sido claros: Cualquier espacio seguro y adecuado para practicar atletismo sería bienvenido, pero cuando se nos pregunta qué necesita el club la respuesta continúa siendo la misma: una pista de atletismo de 400 metros reglamentaria".

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En los últimos años, reconoce Silvia Borràs, "se nos ha trasladado en varias ocasiones la posibilidad de construir un espacio para entrenar, especialmente pensado para la escuela. Aun así, el proyecto no sería reglamentario y, además, se encuentra ubicado en una zona con limitaciones urbanísticas por su proximidad al río Vaca. En varias ocasiones se ha intentado responsabilizar al club de la carencia de instalaciones cuando nuestra postura siempre ha sido coherente y constructiva. No queremos confrontación, sino soluciones reales".