Familias y alumnos de Almoines apoyan la huelga educativa que hoy vive la protesta unitaria en València

Familiares, alumnado y profesorado de CEIP El Castell de Almoines se han concentrado este viernes a las puertas del colegio para apoyar a los profesores con motivo de la huelga indefinida de profesores en la enseñanza pública valenciana, excepto en el sistema universitario, de la que se cumple una semana. En la protesta, convocada por la Associació de Familiars d'Alumnes, participó también la concejala de Educación, Júlia Llorca.

Este viernes la mayoría del profesorado de la Safor que ha hecho huelga se ha desplazado a la manifestación unitaria de la capital, València, que ha empezado a mediodía.

Durante toda la semana los docentes, con el apoyo de los sindicatos, han organizado en la comarca diversas acciones, algunas de lucha directa, como piquetes informativos y protestas en la calle o en el exterior de los centros educativos, y otras más divulgativas y para hacer comunidad, como asambleas, bicicletadas, o jornadas con padres y alumnos.