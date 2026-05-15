Gandia alza la voz contra la LGTBIfóbia: "Cada agresión no es solo un dato, es una persona que se ve afectada por el miedo, la inseguridad o el rechazo”

Gandia ha acogido hoy a las 12:30 h en la Plaza Mayor la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfóbia. Durante el acto han reivindicado la lucha y han denunciado las desigualdades y la discriminación que sufre el colectivo.

Ximo López, presidente del Col·lectiu Lesbianes i Gais de la Safor (CLGS), ha señalado que la ciudad alza la voz contra cualquier signo discriminatorio, odio y violencia contra el colectivo. Por ello, explica que la importancia de mantener la lucha por una sociedad diversa, libre y orgullosa con las identidades de la gente.

En sus palabras, "el colectivo trans todavía sufre discriminación, exclusión laboral y social, así como discursos de odio que intentan negar su existencia".

Exige que Gandia sea una ciudad que proteja y acompañe a las personas trans, especialmente a las más jóvenes y vulnerables. A su vez, el colectivo reclama que la salud pública sea inclusiva y libre, con una atención sanitaria específica y respetuosa.

López ha subrayado la necesidad de visibilizar a las personas lesbianas en una sociedad que les da la espalda. También ha recordado la importancia de dar voz a las personas mayores LGTBIQ+, ya que han vivido su identidad bajo la clandestinidad.

Ha recordado que la ciudad es una referente de la diversidad cultural que rechaza el racismo, la xenofobia y cualquier política que deje atrás a las personas. Además, ha reafirmado el compromiso de luchar contra el VIH y apostar por la prevención, la educación sexual y el acceso universal a los tratamientos.

En la lectura, Pablo Jurado, presidente de la asociación Independence Gay de Gandia, ha expresado que la LGTBIfóbia sigue presente en la sociedad y aunque España “es y sigue siendo un referente internacional en el reconocimiento de los derechos y la libertad de la gente LGTBIQ+”, ha recalcado que este avance cultural y social no ha erradicado la discriminación, la violencia, ni el rechazo que sufren estas personas “simplemente por el hecho de ser quienes son”.

Ha concretado que aún continúan las agresiones físicas, los insultos en espacios públicos, las situaciones de acoso en el entorno educativo y laboral, así como los discursos que cuestionan la dignidad y los derechos de la gente.

Reivindica que cada agresión “no es solo un dato, es una persona que se ve afectada por el miedo, la inseguridad o el rechazo” y, por ello, destaca la necesidad de una “respuesta firme, coordinada y sostenida por parte de las instituciones y la sociedad en conjunto”.

Noticias relacionadas

En la lectura del manifiesto han estado presentes el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, la regidora delegada de Igualdad, Maribel Codina, así como otros miembros de la corporación municipal y del cuerpo policial; Pablo Jurado, presidente de la asociación Independence Gay, y Ximo López, presidente del Col·lectiu Lesbianes i Gais de la Safor (CLGS).