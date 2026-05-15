Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid
La playa está preparada con el 100 % de los servicios activos y una agenda de primer nivel, destacan desde el ayuntamiento
Gandia afronta el puente festivo de San Isidro que celebra en gran parte de la Comunidad de Madrid con una previsión de ocupación media del 90 %, según los datos recogidos por el Departamento de Turismo a partir del sector hotelero. Estas cifras consolidan la ciudad como destino nacional preferente durante estas fechas.
La ciudad de Gandia cuenta desde el mes de marzo con todos los servicios de playa plenamente operativos, incluyendo el dispositivo de salvamento y socorrismo, el servicio de limpieza de la arena, las pasarelas de acceso y la infraestructura de holgazanas y parasoles, así como la oferta de hostelería a pie de playa.
Actividades diversas
El programa "Gandia en el Mar" ofrece actividades para todos los públicos, con talleres didácticos y sesiones de deporte al aire libre, reforzando el compromiso de la ciudad con el ocio saludable y familiar.
Paralelamente, el impacto turístico se verá reforzado con la celebración del acontecimiento de mototurisme "PuntaApunta" de BMW Motorrad, que traerá centenares de participantes de todo el Estado y tendrá Gandia como meta del recorrido.
La regidora de Turismo, Balbina Sendra, ha destacado que estos resultados son fruto de una estrategia de planificación y calidad, y ha remarcado que "lograr un 90% de ocupación en estas fechas responde a nuestra capacidad para ofrecer una ciudad totalmente preparada, con una playa al 100% de servicios activos y una agenda anual de primer nivel".
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