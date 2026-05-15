Gandia respalda el gran complejo tecnológico y cultural previsto en la playa: “Es un proyecto ilusionante y atractivo”

“El Making of Center es una propuesta que el Ayuntamiento de Gandia valora de forma muy positiva. Se trata de un proyecto ilusionante y con un contenido muy atractivo, que no tendrá ningún coste para el consistorio”, ha destacado el concejal delegado de Grandes Proyectos, Salvador Gregori, tras el anuncio de la empresa Inmoveworld sobre la construcción de un gran espacio educativo, cultural y tecnológico de cerca de 7.000 metros cuadrados en la calle Séquia del Rei.

El complejo, con un coste de cerca de 29 millones de euros, se construirá donde se encuentra la estructura inacabada del edificio Innova y cerca del futuro Gandia Arena. Gregori ha señalado que el proyecto ya ha despertado el interés de cuatro inversores, entre ellos el Ministerio para la Transformación Digital.

Como ya avanzó Levante-EMV, el consistorio ha aprobado recientemente, en Junta de Gobierno, someter a información pública la solicitud de cesión de estos terrenos que se transformarán en un nuevo eje de innovación y actividad económica vinculado a la cultura digital y las industrias creativas.

La empresa, a su vez, se ha comprometido a demoler la estructura del inacabado edificio Innova, que, en palabras de Gregori, "si se hubiese llegado a ejecutar, hubiera sido positivo para la ciudad".

Making of Center busca convertir el complejo en un punto de encuentro para la innovación, la creatividad y el desarrollo tecnológico, capaz de acoger experiencias inmersivas, eventos especializados, actividades formativas y proyectos de colaboración internacional. En este sentido, pretende captar la atención de multinacionales vinculadas al sector del videojuego, el cine, la televisión, la producción multimedia, la telefonía móvil, las redes sociales e internet. "Es un escenario muy dinámico en cuanto a contenido, que irá rotando, por lo que ayudará a la desestacionalización, ya que las grandes presentaciones serán en invierno", afirma Gregori.

El proyecto comportará la creación de cerca de 80 puestos de trabajo fijos y, a su vez, generará un alto impacto en la hostelería, el comercio local y el ocio nocturno. Inmoveworld prevé alcanzar cerca de un millón de visitantes durante el primer año de funcionamiento.

La creación de este centro también tendrá un impacto positivo en el Campus de la Universitat Politècnica de València, ya que se prevé una conexión entre la formación universitaria, la innovación tecnológica y la proyección profesional en un mismo ecosistema vivo y universitario y empresarial único en España. Gregori ha recordado que el campus cuenta actualmente con tres grados relacionados con esta temática, por lo que, en sus palabras, "la UPV ha mostrado su apoyo al proyecto".

Diversidad de modelo productivo

Gregori ha insistido en que este tipo de proyectos buscan reforzar la marca de la ciudad más allá del turismo de sol y playa. En sus palabras, "Gandia apuesta por la diversidad de su modelo productivo, impulsa a sectores de alto valor añadido, quiere retener y atraer talento y que la ciudad alcance un cambio reputacional evidente".

No obstante, el edil ha recordado que este proyecto todavía debe superar una serie de fases. "Ahora tienen 30 días. Si ninguna otra empresa presenta una propuesta, se les concederá el suelo por un tiempo de 50 años y otros diez prorrogables", afirma. Gregori ha mostrado su satisfacción: "Es un orgullo que la empresa se fije en esta ciudad". Se prevé que el proyecto esté presentado en un año y, a partir de ese momento, la empresa contará con 30 meses para ejecutar las obras.

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El edil no solo ha puesto en valor el contenido de este proyecto, sino también el exterior del complejo, que se ejecutará por parte del gabinete de arquitectura que ha llevado a cabo la remodelación del Santiago Bernabéu.