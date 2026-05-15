Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manipulación AEMETHuelga docentesDirecto huelgaTráfico hoyRoquetaVivienda ValènciaBigSound TorrentAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Gandia reúne a cerca de 200 especialistas sanitarios en la celebración del 53 º Congreso de la Sociedad Valenciana de Traumatología y Cirugía Ortopédica

El encuentro refuerza el objetivo de convertir la ciudad en un destino consolidado en la celebración de congresos especializados en el ámbito médico y científico

Gandia acoge el 53 º Congreso de la Sociedad Valenciana de Traumatología y Cirugía Ortopédica

Gandia acoge el 53 º Congreso de la Sociedad Valenciana de Traumatología y Cirugía Ortopédica / Natxo Francés

Ainhoa Ferrando

Gandia

Gandia ha acogido del 13 al 15 de mayo el 53 º Congreso de la Sociedad Valenciana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SOTOCAV), un encuentro científico que reúne a cerca de 200 profesionales sanitarios y que refuerza al municipio como un destino consolidado en la celebración de congresos especializados en el ámbito médico y científico.

El programa científico ha abordado contenidos de alta relevancia con mesas redondas centradas en las fracturas del húmero proximal, las diferentes indicaciones de la navegación y la robótica en cirugía de rodilla y el manejo de la patología degenerativa del tobillo, además de talleres prácticos sobre osteosíntesi, osteotaxi y ecografía musculoesquelética.

La inauguración oficial tuvo lugar ayer en el hotel Bayren con la presencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y la concejala Inma Rodríguez. Durante su intervención, el alcalde agradeció que la organización eligiera a Gandia como sede de su encuentro y recordó que la ciudad ya acogió recientemente este congreso en 2018. También dio las gracias al presidente del comité organizador del congreso por el trabajo realizado en el encuentro y por su compromiso con la formación continuada de los profesionales sanitarios.

Destacó la importancia de este tipo de foros como espacios de intercambio de experiencias, aprendizaje y transferencia de conocimientos entre especialistas. Además, recordó que en los últimos meses la ciudad ha acogido hasta seis congresos vinculados a las sociedades científicas y al ámbito sociosanitario, una cifra que, en sus palabras “evidencia la capacidad de acogida, organización y hospitalidad de Gandia”.

Noticias relacionadas

El acto también contó con la presencia de las intervenciones del presidente del comité organizador del congreso y del jefe de servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia, Damián Mifsut Miedes; la presidenta de la Sociedad Valenciana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Nuria Franco Ferrando, y el gerente del departamento de Salud de Gandia, Pedro Rollán García.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pau, el joven cocinero que falleció en un accidente de tráfico en el Grau de Gandia: 'Su alegría y compañerismo dejaban huella
  2. El hotel de cuatro estrellas desata un terremoto político en el municipio menos poblado de la Safor
  3. Vecinos y expertos alertan de que el hotel de Castellonet de la Conquesta se proyecta sobre un gasoducto de alta presión
  4. Estos son los 10 aspirantes al título de Mr Gay Comunitat Valenciana 2026 en Gandia
  5. Identidad local, ambiente familiar e implicación vecinal: El barrio del Molí de Santa María de Gandia vive las fiestas de la Santa Creu
  6. Nueva conexión en autobús entre Castilla-La Mancha y Gandia: Hasta medio millón de turistas podrían beneficiarse
  7. Información de primera mano a la ciudadanía en Gandia: 'No es una huelga política. Si hubiera otro gobierno pero tuviéramos los mismos problemas, estaríamos igualmente en la calle'.
  8. El mejor bocadillo de la Comunitat Valenciana se come en Benifairó de la Valldigna: El éxito de una familia

Gandia reúne a cerca de 200 especialistas sanitarios en la celebración del 53 º Congreso de la Sociedad Valenciana de Traumatología y Cirugía Ortopédica

Gandia reúne a cerca de 200 especialistas sanitarios en la celebración del 53 º Congreso de la Sociedad Valenciana de Traumatología y Cirugía Ortopédica

Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid

Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid

Así queda el calendario de presentaciones falleras en Gandia: más temprano y concentrado

Así queda el calendario de presentaciones falleras en Gandia: más temprano y concentrado

Gandia alza la voz contra la LGTBIfóbia: "Cada agresión no es solo un dato, es una persona que se ve afectada por el miedo, la inseguridad o el rechazo”

Gandia alza la voz contra la LGTBIfóbia: "Cada agresión no es solo un dato, es una persona que se ve afectada por el miedo, la inseguridad o el rechazo”

Multas de hasta 750 euros por tener gallos en el casco urbano de Gandia

Multas de hasta 750 euros por tener gallos en el casco urbano de Gandia

Educación prevé suprimir cinco ciclos de FP en la Safor y crear cuatro el próximo curso

Educación prevé suprimir cinco ciclos de FP en la Safor y crear cuatro el próximo curso

La reina Letizia recibe a la vecina de Xeresa Judith Ruiz para conocer su lucha por un cribado neonatal igualitario

La reina Letizia recibe a la vecina de Xeresa Judith Ruiz para conocer su lucha por un cribado neonatal igualitario

Tavernes de la Valldigna construye muros de contención en el cementerio para ampliar su capacidad con 48 nichos

Tavernes de la Valldigna construye muros de contención en el cementerio para ampliar su capacidad con 48 nichos
Tracking Pixel Contents