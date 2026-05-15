Gandia reúne a cerca de 200 especialistas sanitarios en la celebración del 53 º Congreso de la Sociedad Valenciana de Traumatología y Cirugía Ortopédica
El encuentro refuerza el objetivo de convertir la ciudad en un destino consolidado en la celebración de congresos especializados en el ámbito médico y científico
Ainhoa Ferrando
Gandia ha acogido del 13 al 15 de mayo el 53 º Congreso de la Sociedad Valenciana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SOTOCAV), un encuentro científico que reúne a cerca de 200 profesionales sanitarios y que refuerza al municipio como un destino consolidado en la celebración de congresos especializados en el ámbito médico y científico.
El programa científico ha abordado contenidos de alta relevancia con mesas redondas centradas en las fracturas del húmero proximal, las diferentes indicaciones de la navegación y la robótica en cirugía de rodilla y el manejo de la patología degenerativa del tobillo, además de talleres prácticos sobre osteosíntesi, osteotaxi y ecografía musculoesquelética.
La inauguración oficial tuvo lugar ayer en el hotel Bayren con la presencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y la concejala Inma Rodríguez. Durante su intervención, el alcalde agradeció que la organización eligiera a Gandia como sede de su encuentro y recordó que la ciudad ya acogió recientemente este congreso en 2018. También dio las gracias al presidente del comité organizador del congreso por el trabajo realizado en el encuentro y por su compromiso con la formación continuada de los profesionales sanitarios.
Destacó la importancia de este tipo de foros como espacios de intercambio de experiencias, aprendizaje y transferencia de conocimientos entre especialistas. Además, recordó que en los últimos meses la ciudad ha acogido hasta seis congresos vinculados a las sociedades científicas y al ámbito sociosanitario, una cifra que, en sus palabras “evidencia la capacidad de acogida, organización y hospitalidad de Gandia”.
El acto también contó con la presencia de las intervenciones del presidente del comité organizador del congreso y del jefe de servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia, Damián Mifsut Miedes; la presidenta de la Sociedad Valenciana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Nuria Franco Ferrando, y el gerente del departamento de Salud de Gandia, Pedro Rollán García.
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