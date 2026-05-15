En marcha en Gandia la Plaça del Libre: un fin de semana para la cultura y la literatura en valenciano
La plaza del Rei Jaume I acogerá hasta el domingo presentaciones, actividades familiares, debates, poesía y la principal muestra de libros en valenciano de la Safor
Gandia dio ayer el pistoletazo de salida a la sexta edición de la Plaça del Libre, una cita ya consolidada dentro del panorama cultural valenciano que convertirá hasta el domingo la plaza del Rei Jaume I en un gran espacio de encuentro de la literatura, el pensamiento crítico y la cultura en valenciano.
La inauguración fue a cargo de Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre; Juli Capilla, director del CEIC Alfons el Vell; Alicia Sellés, presidenta de la Fundació Full; y el alcalde, José Manuel Prieto. El acto también contó con la concejala de Cultura, Balbina Sendra; el director del Campus de Gandia de la UPV, Vicenç Almenar; así como varios miembros de la corporación municipal.
Las autoridades y representantes institucionales realizaron después una fotografía de familia y un recorrido por los expositores de la feria.
Rafael Domínguez comentó que “la Plaça del Llibre es un lugar para compartir experiencias, reflexiones, debates, libertad y tolerancia, donde tejemos complicidades e ilusiones”, y recordó, citando Joan Fuster, que “un buen libro es una buena provocación”, en referencia a los más de 2.500 títulos presentes en esta edición. También agradeció la implicación de las librerías locales Ambra, Gavina y Ferrer, “sin las cuales esto no sería posible”.
Prieto recordó que Gandia “fue la primera ciudad no capital de provincia que acogió la Plaça del Llibre” y reivindicó la lectura como elemento esencial para el futuro de las ciudades: “Una ciudad que lee es siempre una ciudad más fuerte”. Prieto también subrayó que iniciativas como esta “son parte de una respuesta ante los tiempos complejos actuales y contribuyen a construir un futuro con esperanza”.
Para Alicia Sellés la cita de Gandia “es una de las más consolidadas” gracias a una apuesta continuada por el libro y la lectura “como elementos de cohesión pública y social”. Sellés también defendió “la normalidad de leer en valenciano” y aseguró que “la lengua es una herramienta de futuro”.
Finalmente, Juli Capilla definió el evento como “un gran encuentro del público lector con el mundo del libro” y reivindicó el papel de la lectura “como un instrumento que nos pone junto a la razón” en tiempos marcados “por la manipulación mediática y el consumo banal”.
Lectura per a la recuperació
Durante cuatro días ofrecerá una extensa programación cultural concebida como un gran festival literario y ciudadano, con actividades dirigidas a todos los públicos. La iniciativa reúne editoriales valencianas, librerías, autoras y autores, así como entidades culturales y educativas del territorio.
Con el lema “Lectura per a la recuperació”, esta edición reivindica el papel de la lectura como herramienta de cohesión social, reflexión y construcción colectiva. La programación incluye presentaciones literarias, conversaciones con escritores, actividades escolares, espectáculos familiares, recitales poéticos, memoria histórica, debates culturales y espacios dedicados en el fomento lector.
Entre las actividades destacadas figuran las jornadas dedicadas a la memoria histórica coincidiendo con el 90 aniversario del estallido de la Guerra Civil, conversaciones con figuras destacadas de la literatura valenciana, actividades infantiles, cuentacuentos, teatro y una nueva edición de "Mossets de Literatura".
La Plaça del Llibre de Gandia está organizada por la Fundación Full, el CEIC Alfons el Vell y el Ayuntamiento de Gandia, con la colaboración de varias entidades culturales y educativas valencianas.
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