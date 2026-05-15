La oposición de Oliva reclama una comisión de investigación sobre la gestión de Joan Mascarell

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Oliva —PSPV, Compromís y PP— han solicitado la creación de una comisión de investigación para esclarecer la gestión del concejal de Deportes, Actividades y Recursos Humanos, Joan Mascarell, ante posibles incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones públicas.

De hecho, hace apenas unas semanas, los tres partidos, junto a los dos concejales de UCIN —socios del gobierno municipal—, ya reclamaron a la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, “la depuración inmediata de responsabilidades”. En aquel escrito exigían “la retirada inmediata de las competencias en las áreas de Actividades y Deportes”. Pastor, por su parte, ha mostrado en todo momento su total apoyo al edil.

En esta ocasión, UCIN no se ha sumado al documento, ya presentado por registro de entrada. No obstante, consultada por este diario, la formación ha señalado que “cuando se nos comunique oficialmente, consultaremos con nuestro equipo para valorar la comisión”. “Venimos a solucionar los problemas de la gente, no a salvar a nadie”, añaden desde el partido.

La oposición sostiene en el escrito que “resulta necesario impulsar mecanismos internos de investigación y seguimiento que permitan aclarar los hechos con todas las garantías”, mediante la recopilación de informes técnicos, administrativos y jurídicos, así como, en su caso, la comparecencia de las personas relacionadas con los hechos investigados.

Tal y como informó este diario, el edil podría estar compatibilizando su dedicación exclusiva en el ayuntamiento con su labor como entrenador de la UD Oliva, actividad por la que percibiría 500 euros. Los grupos firmantes también apuntan a una supuesta participación en operaciones económicas o movimientos bancarios vinculados al club y al bar-cafetería del campo del Morer. Sin embargo, Mascarell ha negado reiteradamente estas acusaciones.

PSPV, Compromís y PP recuerdan además que durante los últimos meses han solicitado documentación e información y han formulado preguntas en distintos plenos sobre diversas actuaciones relacionadas con el concejal. Sin embargo, lamentan que “a día de hoy no se ha ofrecido una respuesta formal, clara ni completa ni se ha aportado la documentación requerida, limitándose las contestaciones a manifestaciones genéricas o justificaciones políticas insuficientes”.

Dificulta las funciones de control

A juicio de la oposición, esta falta de respuestas “dificulta y obstaculiza el ejercicio legítimo de las funciones de control y fiscalización que corresponden a los grupos municipales”, además de afectar a los principios de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Asimismo, advierten de que los hechos también podrían perjudicar al régimen legal de incompatibilidades, abstención y conflicto de intereses aplicable a los cargos públicos locales.

Ante esta situación, los grupos firmantes solicitan a la alcaldesa que adopte “de manera inmediata las medidas oportunas para el esclarecimiento de los hechos expuestos y la depuración de las eventuales responsabilidades derivadas”. También piden que, mientras se esclarecen los hechos, se retire temporalmente a Mascarell las delegaciones y responsabilidades de gestión en las áreas de Actividades y Deportes.

Del mismo modo, reclaman que, si se confirman irregularidades o posibles infracciones administrativas o legales, la información se traslade a los órganos competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.

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Para ello, solicitan la creación de una comisión interna de investigación y seguimiento —o el instrumento administrativo equivalente— con el objetivo de esclarecer los hechos.