Pista de atletismo de Gandia: "La obra de la reforma va a buen ritmo y solo hay que verla, está quedando espectacular"
José Luis Hernández, ingeniero de los trabajos que se ejecutan, se muestra optimista sobre la marcha de los mismos
Las obras de reforma de la pista de atletismo de Gandia va a buen ritmo. Se reanudaron el pasado 14 de abril y se prevé que la instalación esté lista en la segunda quincena del mes de julio. La empresa catalana Sportan S.L. se encarga de acabar los trabajos. El gasto total de los trabajos que están pendientes es de 536.881,65 euros.
Así lo considera José Luis Hernández, ingeniero de la obra: "La pista está pavimentada al 40-50 %, pero los plazos son otro tema. El Ayuntamiento de Gandia ha dado unas fechas que creo que se cumplirán sin problemas, pero ahí puede haber condicionantes meteorológicos".
El césped del terreno central de la pista está por resembrar, al menos este jueves 14 de mayo, pero está todo a punto para echar la simiente y que crezca la hierba. Hernández destaca que "estamos haciendo varias tareas a la vez: se está colocando el césped artificial en la zona interior y se trabaja en el perímetro exterior. La recta de meta está prácticamente acabada, con el tartán colocado".
El 15 de julio, fecha fijada
Según el ingeniero, "la pista solo hay que verla, está quedando espectacular. Estamos trabajando en fines de semana y festivos, ahora mismo con 9 operarios más la gente de los puestos técnicos como yo mismo. Tenemos dos equipos de trabajo"
Desde el Ayuntamiento se reitera la fecha del 15 de julio como la fijada para que la reforma de la instalación esté completamente acabada.
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