El PP anima a los vecinos de Gandia a aplicar las deducciones fiscales en la declaración de la renta

El síndic popular en Les Corts, Nando Pastor, se ha sumado este viernes a una campaña organizada por el PP para animar a los gandienses a aplicarse en la declaración de la renta de 2025 las deducciones fiscales aprobadas por el Consell. Los populares han montado una mesa informativa en el paseo de les Germanies, y después han visitado algunos comercios, ópticas, ortopedias y un gimnasio, para explicar a pie de calle cómo se pueden beneficiar los valencianos de estas desgravaciones en el tramo autonómico del IRPF.

En declaraciones a la prensa Pastor explicó que "más de un millón de valencianos van a poder ahorrarse este año cerca de 100 millones de euros, y tener ese dinero en sus bolsillos, para que lo gasten en aquello que consideren oportuno".

El síndic relató que en 2023 la Comunitat Valenciana "estaba a la cabeza de España en presión fiscal, y en tan solo dos años y medio el gobierno del PP ha sido capaz de darle la vuelta a esta situación, y ahora podemos afirmar que somos la comunidad autonómica donde mayor número de bonificaciones fiscales se están dando en la renta, cumpliendo un compromiso electoral que hicimos".

Las desgravaciones están pensadas para rentas bajas y medias, puesto que se las pueden aplicar aquellos que cobren menos de 60.000 euros al año si tributan de manera individual, o 78.000 euros si lo hacen de manera conjunta.

Entre ese paquete de ayudas están los gastos en ópticas, fisioterapeutas, dentistas, cuotas en gimnasios, aquellos que necesiten tratamientos de salud mental, los que cuiden en personas con alzhéimer o enfermedades raras, la compra de instrumentos musicales o en matrículas en escuelas de música, y los que abonen fichas federativas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, y también diputado autonómico, Víctor Soler, lanzó un mensaje de "esperanza y optimismo", en el sentido de que "es posible una forma diferente de gobernar que rebaja la carga fiscal y ayuda a la ciudadanía".

Para Soler este modelo se contrapone al del PSOE en Gandia "que alarga la deuda hasta el año 2070 y que nos castiga con el IBI más caro de España para tener los peores servicios". "Con este infierno fiscal es muy complicado que los gandienses salgan adelante", añadió.

Soler también agradeció al Consell que se estén dando soluciones al problema de la vivienda "con las obras de construcción de una promoción de 61 viviendas y la licitación de otras dos promociones, en Santa Anna, y acabaremos esta legislatura con 229 viviendas de protección pública en marcha frente a las cero que construyeron Ximo Puig, Diana Morant y José Manuel Prieto".

Críticas a Diana Morant

En otro orden de cosas, Pastor ha aprovechado su presencia en Gandia, la ciudad de la ministra Diana Morant, para afearle su presencia esta mañana en la manifestación de la huelga educativa.

"La ministra Morant se siente cómoda en el ruido, en el lío, pero nosotros desde aquí le pedimos, con todo el respeto del mundo, prudencia, que respete los derechos de unos alumnos que serán universitarios, que dé ejemplo y esté a altura de las circunstancias".

Al respecto añadió que "el interés de los profesores por cobrar más es legítimo, pero el derecho de los estudiantes de segundo de Bachillerato a llegar en las mejores condiciones a la prueba de acceso a la universidad es sagrado, no se trata de elegir entre una cosa y otra pero hay que protegerlo".

Señaló que la Conselleria de Educación "es la misma que en los ocho años del gobierno del Botànic tuvo hasta cinco peticiones de aumento de sueldo por parte de los sindicatos, fueron denegadas, y sin embargo no hubo huelga".

Aplaudió la "voluntad de mano tendida y de diálogo" de la conselleria, porque "sólo en este curso 2025-26 se han sentado hasta en 29 ocasiones para negociar". Reconoció "el esfuerzo del actual Consell por poner en marcha la educación gratuita de 0 a 3 años", así como "haber dado a los padres la libertad de escoger la lengua vehicular para la educación de sus hijos en los centros".