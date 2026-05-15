Tavernes de la Valldigna construye muros de contención en el cementerio para ampliar su capacidad con 48 nichos

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha iniciado la construcción de muros de contención de terraplenado en la ladera del cementerio municipal, una actuación que busca conservar estos espacios para poder llevar a cabo futuras ampliaciones de nichos según las necesidades de la población.

Los trabajos buscan crear una base estable a través de la construcción de estos muros de contención del terreno. La intervención facilitará la creación de plataformas donde, posteriormente, se podrán instalar nuevos nichos en el cementerio municipal. Una vez finalizada esta primera actuación, está prevista una primera fase de ejecución de 48 nichos, con el objetivo de seguir garantizando un servicio adecuado y suficiente para la ciudadanía.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 225.030 euros, IVA incluido, y está financiado íntegramente con fondos propios municipales. Las obras comenzaron hace unas semanas y tienen un plazo de ejecución previsto de seis meses.

El concejal de Servicios Públicos, José Enrique Cuñat, ha explicado que “esta actuación era necesaria para seguir planificando el futuro del cementerio municipal y garantizar que Tavernes disponga de espacios suficientes para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía”. El concejal también ha expuesto que “con estos trabajos no solo se mejora la seguridad y la estabilidad del terreno, sino que también se prepara una infraestructura fundamental para seguir ampliando la capacidad del cementerio de manera ordenada y eficiente”.

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Cuñat ha remarcado, además, que “el ayuntamiento mantiene su apuesta por invertir recursos propios en la mejora de los servicios y las infraestructuras básicas del municipio con el fin de priorizar actuaciones necesarias y pensadas para el bienestar de la población”.