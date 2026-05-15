Más visibilidad a la inclusión social y el deporte adaptado: Auna Inclusió y el Club de Correr el Garbí firman un convenio de colaboración

Auna Inclusió, representada por su presidente, Nassio Estruch, y Lourdes Vidal, en representación del Club de Correr El Garbí de Gandia, han formalizado un convenio de colaboración que refuerza su compromiso conjunto con el desarrollo social y comunitario en Gandia y la comarca de la Safor.

Ambas entidades, reconocidas por su labor en favor del bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas, unen esfuerzos para impulsar la inclusión social y la autonomía personal de personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Auna Inclusió desarrolla programas orientados a la inclusión social, la autonomía personal y el acompañamiento de familias, contribuyendo de manera significativa a la integración y participación en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

La misma convicción

Por su parte, el Club de Correr El Garbí destaca por promover el deporte como una herramienta de desarrollo personal, salud y cohesión social, y cuenta con una amplia experiencia en deporte adaptado y paralímpico, facilitando el acceso al ejercicio físico en igualdad de condiciones.

Ambas organizaciones comparten la convicción de que el deporte es clave para la inclusión, la participación social y la igualdad de oportunidades. En este sentido, el convenio se concreta inicialmente en actividades de atletismo adaptado destinadas a generar oportunidades reales de participación en entornos normalizados, especialmente para personas con discapacidad intelectual y se encuentra abierta a colaboraciones en las actividades que organiza el Club de Córrer el Garbí, como el voluntariado en la Mitja Marató de Gandia.

Potenciar nuevas iniciativas

"Este convenio representa un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y equitativa", afirman representantes de ambas entidades, quienes destacan las expectativas de potenciar nuevas iniciativas que favorezcan la integración y la mejora del bienestar de todos los participantes.

En el acto también han estado presentes Amparo Torres, gerente de Auna inclusió, Judit Prats como directora técnica de la Escuela del Club El Garbí, así como directivos, responsables y usuarios de las dos entidades.