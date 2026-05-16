La Atención Primaria acumula esperas de hasta 18 días en Oliva, Alfauir, Gandia o Tavernes de la Valldigna

Conseguir cita para acudir al centro de salud es cada vez más sencillo. Ya no es necesario llamar directamente al centro para obtener una atención, ya que con un solo clic es posible solicitarla a través de la aplicación de la Conselleria de Sanidad. Este sistema digital ha agilizado el proceso y ha reducido la necesidad de esperas telefónicas o desplazamientos.

Sin embargo, disponer de una visita médica en Atención Primar no siempre resulta tan rápido como el paciente desearía. En función de la demanda y de la disponibilidad de los profesionales sanitarios, los tiempos de espera pueden variar. En algunos casos, la situación genera demoras de hasta 18 días para poder ser atendido. Los principales retrasos se concentran en las grandes ciudades, según ha podido constatar Levante-EMV tras consultar a diversos vecinos de estas localidades durante la jornada de ayer, viernes 15 de mayo.

En Oliva, por ejemplo, no hay citas médicas disponibles hasta el 2 de junio. No obstante, en caso de tratarse de una urgencia, el paciente puede contactar telefónicamente con el centro de salud y, previsiblemente, obtener una consulta para el mismo día. En el caso de Alfauir, tampoco hay citas disponibles hasta esa misma fecha.

Asimismo, cabe señalar que a lo largo de la jornada pueden liberarse huecos en la agenda debido a cancelaciones de otros pacientes, por lo que la Conselleria de Sanidad recomienda consultar la aplicación a diario para aprovechar posibles disponibilidades de última hora. Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que no todos los pacientes acuden al mismo facultativo, por lo que la disponibilidad varía en función del médico asignado.

En el centro de salud del Raval de Gandia no existen consultas hasta el 1 de junio, mientras que la aplicación no permite obtener una visita médica a través de la aplicación en el centro de salud de Corea de la ciudad. Algunos vecinos y vecinas de la localidad también alertan de la dificultad de obtener citas a través del dispositivo, por lo que, en ocasiones, deben acudir a la vía telefónica. La misma situación se repite en Barx, donde los residentes señalan que en la mayoría de ocasiones deben llamar para poder reservar una consulta.

La primera cita para los vecinos de Ròtova se demora hasta el 29 de mayo, mientras que en Llocnou de Sant Jeroni és para el 27 de mayo. Por su parte, los vecinos de Tavernes de la Valldigna deben esperar alrededor de diez días para conseguir una consulta. En función del facultativo, la primera disponibilidad se sitúa entre el 25 y el 28 de mayo, mientras que en Almiserà los plazos se prolongan hasta el 25 de mayo. En este caso, cabe destacar que el personal médico únicamente pasa consulta los lunes y los jueves. Por su parte, en Simat de la Valldigna, la primera cita disponible se ofrece el 22 de mayo.

Para el día siguiente

No todos los vecinos de los distintos municipios de la Safor deben esperar tanto tiempo para conseguir una consulta. En localidades como Miramar o Xeresa, es posible obtener atención para el día siguiente, mientras que en Beniarjó o Potries la primera disponibilidad se sitúa el martes 19 de mayo.

Los residentes de l’Alqueria de la Comtessa también agradece la rapidez y la dedicación de los facultativos. «Es de los mejores que ha tenido el pueblo. Cuando está de vacaciones o no puede venir, lo compartimos con otro y suele tardar unos cuatro días en dar cita», agradecen.

Noticias relacionadas

Sin embargo, los vecinos de Almoines y Guardamar lamentan que la aplicación no les permita reservar ninguna cita ni para el mes de mayo ni para junio. Señalan que se ven obligados a acudir de forma presencial o a contactar telefónicamente con el centro de salud para poder conseguir una consulta.