Fiebre por el Mundial de fútbol: "Hay gente de Madrid que viene a comprar el álbum y los cromos a Gandia porque allí ya no quedan"

La Colección Oficial de Cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es decir, el álbum y los cromos Panini dedicados al campeonato del mundo de fútbol están teniendo un éxito espectacular. Son productos que se venden en todo el planeta.

A un mes vista del inicio de la competición se dispara el interés por la colección. En tres sitios diferentes de venta en la ciudad de Gandia consultados por Levante-EMV quedan pocos álbumes o directamente no hay, con los que los responsables de los establecimientos han tenido que pedir más ejemplares. Su precio de compra es de 5 euros.

Con los cromos pasa algo parecido, si bien en dos de esos tres lugares sí que tenían este viernes provisión de sobres sueltos o cajas de sobres. Cada sobre suelto cuesta 1,50 euros, que es un precio ligeramente más elevado que en colecciones anteriores. Las cajas son a 12 euros y contienen 8 sobres.

En el primer punto de venta consultado por este periódico, Toy Planet, en la plaza de l'Escola Pia de Gandia, una de las trabajadoras confirma que el éxito de venta del producto (álbum y cromos) es total: "En 15 días habremos vendido ya unos 200 álbumes y más de 500 sobres de cromos".

Además, añade la dependienta, "hemos tenido que bloquear la venta por internet para que vengan a la tienda a comprar", destacando que "los compradores son gente de todas las edades, desde padres y madres para sus hijos a jóvenes de 25 a 30 años muy interesados por la colección".

La anécdota en esta tienda se ha producido este mismo viernes. Según desvela la empleada, "un matrimonio mayor de Madrid, que está de puente de San Isidro, ha venido adrede a por el álbum y los cromos porque allí ya no encuentran".

Inma, de la histórica Papereria-Llibreria Mas de Gandia, muestra el envoltorio vacío tras vender el álbum y los cromos / Salva Talens

El álbum de 112 páginas con un total de 980 cromos, incluyendo 68 cromos especiales en material premium, se ha agotado ya varias veces en la Papereria-Llibreria Mas, en la calle Rausell de Gandia, confirma Inma, quien junto a Manoli, llevan este histórico negocio.

"Hemos tenido que pedir que lo repongan hasta dos veces y cuando lo tenemos nos lo quitan de las manos como nos ha pasado este viernes. Se vende enseguida", apunta Inma, quien añade que "cromos sí que tenemos ahora mismo, pero quedan pocos".

El interés de la juventud

La regente de Mas considera que "hay mucha expectación de cara al Mundial y de ahí el interés por tener el álbum y los cromos", confirmando que "lo quiere gente de todos los perfiles y edades, especialmente la juventud de 25 a 30 años, igual chicos que chicas".

Noticias relacionadas

En la también histórica Papelería-Llibreria Rico de la calle Major de Gandia su propietario afirma que "ya no me quedan ni álbumes ni cromos. Los he vendido todos y no sé si me traerán más".