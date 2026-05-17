De la mayoría absoluta a la ingobernabilidad en la Safor: el urbanismo divide equipos de gobierno en Castellonet de la Conquesta y Llocnou de Sant Jeroni

Que la oposición de un ayuntamiento rechace cualquier medida impulsada por el consistorio no tiene nada de extraño. Sin embargo, la situación cambia por completo cuando las discrepancias surgen en el propio seno del equipo de gobierno.

La posible dimisión de dos ediles en Castellonet de la Conquesta y el paso de otra concejala al grupo mixto por la polémica en torno a la construcción de un hotel de cuatro estrellas con veinte suites, a poco más de un kilómetro del casco urbano, no es el único episodio de tensión vivido en esta legislatura en la Safor.

En Llocnou de Sant Jeroni, el pasado mes de septiembre de 2025 se planteó la urbanización de un sector situado al oeste del municipio para construir unas 40 viviendas, con el objetivo de atraer población joven y frenar la pérdida de habitantes y la escasez de suelo residencial. El proyecto, previsto en el PGOU y con horizonte de ejecución de cuatro o cinco años, incluía también la apertura de dos nuevas calles y una segunda entrada al municipio desde la CV-60.

La actuación afectaba a 20.000 metros cuadrados entre la autovía y la calle Sant Roc, con uso principalmente residencial. El alcalde socialista, Ricard Igualde, defendía que el Plan Parcial Monestir suponía un crecimiento moderado que permitiría sumar cerca de un centenar de habitantes a este municipio de apenas 600 vecinos.

Sin embargo, la propuesta acabó frustrada tras el voto en contra de Compromís y de una concejala del PSPV. Desde el principio, la formación valencianista ya había mostrado su oposición, a la que se sumó la edil socialista María Elia Artés -del equipo de gobierno-, propietaria de una cochera en la zona afectada y, por tanto, considerada parte interesada.

El alcalde solicitó un informe jurídico a un bufete privado que concluía que tanto Artés como la concejala de Compromís, Maria Teresa Jaijo, podrían tener un interés personal o familiar en el plan, por lo que pidió que se abstuvieran en la votación del pleno. No obstante, ambas ediles participaron finalmente en la votación y lo hicieron en contra. Así, los tres votos de Compromís y el de la concejala socialista impidieron que la medida saliera adelante.

Cabe recordar que los socialistas contaban con mayoría absoluta, con cuatro concejales del PSPV-PSOE y tres de Compromís, pero, como señala el alcalde, “hemos pasado de tener mayoría absoluta a gobernar en minoría”. El primer edil insiste en que “la situación es un drama” y asegura que “dejé caer el plan hasta las próximas elecciones para evitar malos rollos, pero no ha servido de nada porque todo está siendo muy complicado”.

La situación también se presenta complicada en Castellonet de la Conquesta, el municipio menos poblado de la Safor, si finalmente se materializa la salida de dos ediles y el paso de otra concejala al grupo mixto. Como avanzó este diario, el alcalde popular, Juan Espinosa, se quedaría únicamente con el apoyo de un concejal de los cinco que integran la corporación municipal, tras la posible dimisión de Matilde Bas y José Ignacio Barreiro, mientras que Mari Carmen Criado abandonaría el grupo popular para convertirse en edil no adscrita. De confirmarse estos movimientos, el alcalde también quedaría en minoría.

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Fuentes del entorno del equipo de gobierno apuntan a que la decisión estaría vinculada a la tramitación por parte del Consell de la Declaración de Interés Comunitario del hotel de cuatro estrellas, que incluye zona de pernocta para caravanas, áreas de restauración, piscina, espacios recreativos y zonas ajardinadas. Desde hace tres semanas, los tres ediles han solicitado un pleno para analizar esta proyecto, pero, por el momento, todavía no han obtenido respuesta. La posible construcción de este hotel también ha despertado un gran rechazo vecinal en esta localidad de cerca de 160 habitantes, aunque solo residen habitualmente unos 70.