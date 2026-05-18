Buscan a los familiares de 48 personas fusiladas en el cementerio de Gandia durante el franquismo
La Associació de Víctimes del Franquisme hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para encontrar a descendientes de cerca de 50 personas enterradas en el camposanto municipal para poder realizar las pruebas de ADN
La identificación, hace unas semanas, de cuatro de los 24 cuerpos recuperados en las fosas de Gandia ha abierto una luz en la larga búsqueda emprendida por la Associació de Víctimes del Franquisme de la Safor.
Tres años después del inicio de los trabajos de exhumación, las familias de Manuel Martín Collado, José Giner Gasent, Antonio Orengo Damiá y Manuel Castillo García han podido finalmente recuperar los restos de sus familiares, poniendo nombre y cierre a décadas de incertidumbre. Sin embargo, el proceso dista aún de concluir: todavía permanecen alrededor de 40 fusilados enterrados bajo los 220 nichos del cementerio municipal de Gandia.
Estos cuatro casos representan solo una parte de las cerca de 62 víctimas que se estima que fueron fusiladas en la capital de la Safor en el contexto de la represión franquista. La identificación parcial confirma tanto la magnitud del trabajo pendiente como la complejidad de las tareas de localización y análisis genético.
La asociación continúa trabajando para localizar a algunos de los familiares de las víctimas con el objetivo de avanzar en las identificaciones. En el marco de los trabajos de memoria democrática, la entidad ha hecho un nuevo llamamiento a la ciudadanía. Actualmente trabajan para encontrar descendientes directos de un total de 48 personas represaliadas y enterradas en el cementerio municipal.
Según señalan desde la asociación, el objetivo es poder realizar pruebas de ADN que permitan cotejar los restos ya exhumados y avanzar en la identificación individualizada. En estos momentos, los trabajos de exhumación ya han concluido y los restos de las dos sacas recuperadas se encuentran a la espera de ser analizados.
Por ello, la búsqueda se centra especialmente en los familiares de las personas fusiladas el 22 de junio de 1939 y el 31 de octubre de 1940, fechas en las que se produjeron dos de las principales sacas documentadas en Gandia.
Las cerca de 50 personas procedían, según se recoge en el listado, de 17 localidades distintas, la mayoría de la Safor. El municipio con mayor número de vecinos es Oliva, con nueve personas, seguido de Gandia con siete y Tavernes de la Valldigna con seis. A continuación aparece Sueca con cinco vecinos, y después Xeresa con cuatro.
Con tres vecinos se encuentran Cullera y L'Alqueria de la Comtessa. Más abajo está Benirredrà con dos personas.
Finalmente, con un solo vecino cada uno aparecen Beneixama, Beniopa, Càrcer, Moixent, Ontinyent, Simat de la Valldigna, Sollana y Xeraco.
La asociación señala que cualquier información se envíe a victimesfranquismegandia@gmail.com.
Listado difundido por la asociación con el nombre, la localidad, la profesión y la data de ejecución:
- Bautista Sanjuán Lluch — Beneixama — Escribiente — 1939-05-25
- Vicente Galván Asuar — Gandia — Chófer — 1939-05-25
- José Rodríguez Orland — Gandia — Consignatario — 1939-05-25
- Salvador Sendra Alfaro — Gandia — Labrador — 1939-05-25
- Emilio Bertomeu Caballero — Xeresa — Labrador — 1939-05-25
- Vicente Castelló Bertó — Xeresa — Labrador — 1939-05-25
- José Fayos Rebert — Xeresa — Labrador — 1939-05-25
- Vicente Fuster Hernández — Xeresa — Labrador — 1939-05-25
- José Escribá Castelló — L'Alqueria de la Comtessa — Labrador — 1939-05-26
- Casimiro Melis Vello — L'Alqueria de la Comtessa — Labrador — 1939-05-26
- Antonio Serna Masquet — L'Alqueria de la Comtessa — Labrador — 1939-05-26
- Arturo Carreras Coquillat — Gandia — Empleado — 1939-06-22
- Salvador Bernabeu Monllor — Oliva — Pastor — 1939-06-22
- Juan Devesa Mezquita — Oliva — Dependiente — 1939-06-22
- Juan García Oliva — Oliva — Jornalero — 1939-06-22
- José Mayans Parra — Oliva — Aserrador — 1939-06-22
- José Mestre Parra — Oliva — Labrador — 1939-06-22
- Jesús Ramos López — Oliva — Mecánico — 1939-06-22
- Eusebio Romero Morales — Oliva — Obrero — 1939-06-22
- Pedro Romero Morales — Oliva — Obrero — 1939-06-22
- Vicente Savall Gómis — Oliva — Carpintero — 1939-06-22
- Amadeo Albert Redondo — Sueca — Chófer — 1939-06-22
- Bernardino Ballester Molla — Sueca — Labrador — 1939-06-22
- José Herbás Almudeber — Sueca — Labrador — 1939-06-22
- Lorenzo Romero Mena — Sueca — Guardia municipal — 1939-06-22
- Emilio Grau Enguix — Tavernes de la Valldigna — Labrador — 1939-06-22
- Matías Martínez Rubio — Tavernes de la Valldigna — Labrador — 1939-06-22
- Eduardo Taengua Cerdá — Tavernes de la Valldigna — Carrocero — 1939-06-22
- Agustín Malonda Soler — Benirredrà — Labrador — 1939-08-07
- Maximiliano Padilla López — Benirredrà — Labrador — 1939-08-07
- José Mira Cantó — Gandia — Procurador — 1939-08-07
- Camilo Albert Redondo — Sueca — Marmolista — 1939-08-07
- Emilio Ferri López — Anna — Carretero — 1940-10-31
- Salvador Mayor Pallarés — Beniopa — Portuario — 1940-10-31
- José Cuevas Moragues — Càrcer — Labrador — 1940-10-31
- Antonio Corral Melo — Cullera — Cerrajero — 1940-10-31
- Vicente Maicas Mateu — Cullera — Cocinero — 1940-10-31
- Alfredo Mas Colubi — Cullera — Labrador — 1940-10-31
- Ramón Coll Sanz — Gandia — Labrador — 1940-10-31
- Alberto Selfa Morell — Gandia — Electricista — 1940-10-31
- Juan Esteve Jorques — Moixent — Jornalero — 1940-10-31
- Francisco Figueras Nicolau — Ontinyent — Obrero — 1940-10-31
- José Chafer Soler — Simat de la Valldigna — Labrador — 1940-10-31
- José Expósito Espert — Sollana — Labrador — 1940-10-31
- Emilio Enguix Talens — Tavernes de la Valldigna — Arboricultor — 1940-10-31
- Francisco Todolí Asensi — Tavernes de la Valldigna — Labrador — 1940-10-31
- Enrique Vercher Mifsud— Tavernes de la Valldigna — Obrero — 1940-10-31
- Salvador Vidal Márquez — Xeraco — Labrador — 1940-10-31
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