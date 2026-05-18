"Caleb", la nueva exposición de Cristina Babiloni, abre sus puertas en Gandia hasta el 30 de junio
La muestra, que se inauguró el viernes, podrá visitarse en la Casa de la Cultura de la Marquesa
Ainhoa Ferrando
La Casa de la Cultura Marqués de González de Quirós de Gandia acogió el viernes la inauguración de “Caleb”, una exposición de la artista Cristina Babiloni. La muestra – organizada por la Fundació Bancaja en colaboración con el ayuntamiento- reúne obras de gran formato y podrá visitarse hasta el próximo 30 de junio.
La exposición revela las inquietudes creativas de la artista sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, así como el diálogo entre la materia, la luz, el color y las texturas, elementos esenciales en su obra. Gran parte de las piezas han sido realizadas expresamente para esta exposición y toman como inspiración las formas orgánicas y los paisajes marinos.
El recorrido permite establecer conexiones entre la naturaleza, el cuerpo y la temporalidad mediante superficies erosionadas y texturas que evocan procesos geológicos y marinos.
José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, mostró una gran satisfacción al acoger por primera vez una exposición individual de la artista en la ciudad. En sus palabras expreso que “el nivel de colaboración y exposiciones que la Fundació Bancaja aporta a Gandia continúa reforzando a la ciudad como referente cultural”.
Prieto recordó que esta colaboración ha permitido que la ciudad haya acogido exposiciones de artistas de la talla de Pablo Picasso, Joaquín Sorolla o Manolo Valdés y remarcó que "la Casa de la Cultura se ha consolidado como un espacio referente de programación cultural de calidad".
Rafael Alcón, presidente de Fundació Bancaja, también agradeció la implicación del ayuntamiento y puso en valor “la importancia de apostar por la difusión de creadores contemporáneos de la Comunitat Valenciana”. Además, afirmó que la exposición de Babiloni “abre un diálogo entre el mar, la naturaleza y el ser humano”.
El acto contó la presencia del alcalde de Gandia, Jose Manuel Prieto; la concejala de Cultura, Balbina Sendra; el presidente de la Fundació Bancaja, Rafael Alcón; y la propia artista, Cristina Balbino. Destacaron la importancia de acercar estas propuestas culturales de calidad a la ciudadanía y consolidar la colaboración institucional que mantienen ambas identidades desde hace más de 25 años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pau, el joven cocinero que falleció en un accidente de tráfico en el Grau de Gandia: 'Su alegría y compañerismo dejaban huella
- La reina Letizia recibe a la vecina de Xeresa Judith Ruiz para conocer su lucha por un cribado neonatal igualitario
- Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid
- El hotel de cuatro estrellas desata un terremoto político en el municipio menos poblado de la Safor
- Vecinos y expertos alertan de que el hotel de Castellonet de la Conquesta se proyecta sobre un gasoducto de alta presión
- De la mayoría absoluta a la ingobernabilidad en la Safor: el urbanismo divide equipos de gobierno en Castellonet de la Conquesta y Llocnou de Sant Jeroni
- La falla Carrer Major i Passeig de Gandia hace historia al nombrar por primera vez a una presidenta infantil
- Estos son los 10 aspirantes al título de Mr Gay Comunitat Valenciana 2026 en Gandia