"Caleb", la nueva exposición de Cristina Babiloni, abre sus puertas en Gandia hasta el 30 de junio

La Casa de la Cultura Marqués de González de Quirós de Gandia acogió el viernes la inauguración de “Caleb”, una exposición de la artista Cristina Babiloni. La muestra – organizada por la Fundació Bancaja en colaboración con el ayuntamiento- reúne obras de gran formato y podrá visitarse hasta el próximo 30 de junio.

La exposición revela las inquietudes creativas de la artista sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, así como el diálogo entre la materia, la luz, el color y las texturas, elementos esenciales en su obra. Gran parte de las piezas han sido realizadas expresamente para esta exposición y toman como inspiración las formas orgánicas y los paisajes marinos.

El recorrido permite establecer conexiones entre la naturaleza, el cuerpo y la temporalidad mediante superficies erosionadas y texturas que evocan procesos geológicos y marinos.

Recorrido de la exposición / Natxo Francés

José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, mostró una gran satisfacción al acoger por primera vez una exposición individual de la artista en la ciudad. En sus palabras expreso que “el nivel de colaboración y exposiciones que la Fundació Bancaja aporta a Gandia continúa reforzando a la ciudad como referente cultural”.

Prieto recordó que esta colaboración ha permitido que la ciudad haya acogido exposiciones de artistas de la talla de Pablo Picasso, Joaquín Sorolla o Manolo Valdés y remarcó que "la Casa de la Cultura se ha consolidado como un espacio referente de programación cultural de calidad".

Rafael Alcón, presidente de Fundació Bancaja, también agradeció la implicación del ayuntamiento y puso en valor “la importancia de apostar por la difusión de creadores contemporáneos de la Comunitat Valenciana”. Además, afirmó que la exposición de Babiloni “abre un diálogo entre el mar, la naturaleza y el ser humano”.

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El acto contó la presencia del alcalde de Gandia, Jose Manuel Prieto; la concejala de Cultura, Balbina Sendra; el presidente de la Fundació Bancaja, Rafael Alcón; y la propia artista, Cristina Balbino. Destacaron la importancia de acercar estas propuestas culturales de calidad a la ciudadanía y consolidar la colaboración institucional que mantienen ambas identidades desde hace más de 25 años.