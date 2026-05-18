De la casi desaparición al ascenso: El Club de Fútbol Gandia sube directo a la Lliga Comunitat como campeón en Primera FFCV

El CF Gandia estuvo se asomó al abismo hace poco. Estuvo al borde de la desaparición, pero lo evitó de puro milagro. Ahora, toca el cielo con el ascenso de su primer equipo. El conjunto de la Safor retorna a la Lliga Comunitat por la puerta grande. Lo hace como campeón de la Liga en Primera FFCV en la penúltima jornada de la fase regular.

Su triunfo por 0-2 en Algemesí del pasado sábado, pero también la impresionante racha en el último tercio de la temporada, le catapultan a la categoría superior.

Once titular del CF Gandia en el partido del sábado en Algemesí / CF Gandia

El club, que también camina firme en su objetivo de sanearse económicamente, tiene claro y así lo expresa en sus redes sociales que "este ascenso es de todos: jugadores, cuerpo técnico, directiva, academia… y, sobre todo, de una afición que nunca ha dejado de creer y que ha convertido el Guillermo Olagüe en algo espectacular durante toda la temporada.

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Gracias a la afición

La entidad da las gracias a todos sus seguidores "por cada aplauso, cada desplazamiento y cada empujón cuando más lo necesitábamos. Nos lo merecemos todos".