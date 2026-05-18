Empresa difícil, pero no imposible: La UE Tavernes de la Valldigna debe remontar un 0-1 en contra para seguir vivo en la pelea por el ascenso

La UE Tavernes tiene que levantar un 0-1 en contra ante el CF Benidorm para superar la primera eliminatoria de la promoción de ascenso de la Lliga Comunitat a Tercera RFEF. El equipo alicantino gana por la mínima el partido de ida disputado este pasado sábado en la localidad vallera. El de vuelta es el domingo, 24 de mayo, a las 12 horas en el Estadio Guillermo Amor.

El primer choque de la eliminatoria registró una gran entrada de público en un ambiente de las mejores ocasiones en el Municipal. Las dos aficiones rivalizaron de una manera exquisita y sin incidentes, animando a sus equipos antes, durante y después del encuentro.

El partido fue intenso, de poder a poder, con un CF Benidorm que jugó sus bazas con ambición, demostrando el equipazo que tiene. El Tavernes plantó cara, compitió bien y puso toda la carne en el asador, sobre todo en el segundo, periodo, para, al menos, conseguir el empate que mereció viendo el cómputo general del envite.

De poder a poder

La primera mitad fue de alternativas de ambos equipos que optaron por proteger sus porterías. En el Tavernes, la lesión del joven Moreno obligó a realizar la primera sustitución.

En el minuto 15 marcó el CF Benidorm el único tanto en una acción en la que quizás faltó contundencia defensiva por parte del bando local. La alegría visitante estaba justificada. El partido era un toma y daca en el que las defensas se mutiplicaban. Por parte local, Joan remató un centro de cabeza, pero no cogió la portería. Se reclamó un penalti por un agarrón claro sobre Aarón que el árbitro, muy protestado y con distinto criterio en algunas decisiones, no señaló.

En la segunda mitad aumentó el nivel del partido con un CF Benidorm más retrasado porque el resultado le convenía, aunque sin renunciar a crear peligro. El mister vallero realizó cambios en busca de más mordiente y obligó a la defensa visitante a demostrar su calidad.

Balón al palo

El Tavernes pudo empatar en un tiro de Joan que desvió un defensa y se estrelló en el palo. En los últimos minutos, el Tavernes fue a por todas con balones al área e internadas por banda, pero la defensa visitante, la falta de suerte y el desacierto impidieron que se moviera el marcador.

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El domingo se decidirá cómo queda esta eliminatoria en la que el CF Benidorm parte como claro favorito, pero la UE Tavernes consigue muy buenos resultados como visitante.