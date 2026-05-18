La fallera mayor de Tavernes de la Valldigna ya conoce a su corte de honor
La cuatro integrantes acompañarán a Jessica Talens en los distintos actos
La fallera mayor de Tavernes de la Valldigna 2027, Jessica Talens, ya conoce a las cuatro falleras que la acompañarán como corte de honor durante su reinado. La máxima representante de la localidad fue la encargada de comunicar personalmente la noticia a cada una de las integrantes, en un emotivo acto marcado por los nervios, la emoción y la ilusión de descubrir los nombres que formarán parte de este nuevo ejercicio fallero.
Lo hizo apenas una semana después de recibir la llamada de la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, quien le comunicó que se convertiría en la fallera mayor de la localidad.
Kiara Fernández Sánchez, Esther Magraner Enríquez, Gema Benavent Brines y Zaida Soler Sánchez son las cuatro falleras que integran este año la corte de honor.
Kiara y Zaida pertenecen a la falla La Via, la misma comisión de la fallera mayor, Jessica Talens. Por su parte, Esther es prima de la máxima representante, mientras que Gema, fallera de la comisión del Cambro, compartió reinado con Jessica en 2017, cuando ambas ejercieron como falleras mayores de sus respectivas fallas. Cabe recordar que la presidenta de la Junta Local Fallera de Tavernes, Carolina Pérez, también compartió reinado con ambas ese mismo año, ya que representó a Tavernes como fallera mayor durante ese ejercicio.
Tras recibir la llamada, las cuatro falleras fueron recibidas por la alcaldesa de la localidad y el concejal de Fiestas, Carlos Torres.
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