Exceltur sitúa a Gandia entre los destinos menos rentables por habitación hotelera en 2025

Gandia se situó en 2025 a la cola entre los destinos turísticos de España en rentabilidad hotelera por habitación, según el barómetro anual publicado recientemente por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), asociación formada por 32 de las más relevantes empresas de turismo y de sus subsectores del país.

Según este informe, y en concreto en el apartado de ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los hoteles abiertos de todas las categorías, Gandia perdió un 9,4 % entre 2024 y 2025. Está por debajo de una tabla en la que también empeoran los destinos de Chiclana de la Frontera (-0,3%), Calella (-3 %), La Oliva (-6,6 %), Capdepera (-11 %) y Llucmajor, que retrocede un 14 %.

En términos monetarios una habitación de hotel en Gandia deja una rentabilidad de 73,3 euros, frente a los 213,8 euros que genera en Eivissa, que lidera la tabla, los 194,3 euros de Sant Josep de Sa Talaia, o los 176 euros de Marbella, en tercera posición. La media fue de 110,6 euros.

Si se compara con destinos turísticos valencianos, Gandia reduce rentabilidad mientras que suben Benicàssim (16 %), Peñíscola (11 %) o Benidorm, con un incremento del 5 %.

Por el contrario 90 de los 104 destinos analizados mejoraron en el RevPar entre 2025 y 2024. La clasificación la lideran Estepona (40 %), Roquetas de Mar (24 %) y en tercera posición Santanyí, con un incremento del 24%. La variación media de todos los destinos vacacionales en 2025 comparado con 2024 fue del 6,6 %. Los datos los elabora Exceltur a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.

Exceltur destaca que, en general "el año 2025 deja unos resultados positivos para la gran mayoría de los destinos turísticos españoles frente a un 2024 que ya fue bueno gracias a una sólida demanda internacional y el buen desempeño de la mayor parte del sol y playa".

El indicador de Exceltur, no obstante, no empaña la buena marcha del turismo en Gandia, con gran afluencia de visitantes cada temporada estival, tal y como vienen corroborando otros organismos como Hosbec o la Cátedra de Pensamiento Territorial Joan Noguera en un informe sobre el verano de 2025.

Críticas de Soler

Tras conocer estos datos el portavoz municipal del PP, Víctor Soler, compareció en rueda de prensa para denunciar que Gandia "pierde competitividad turística a pesar de la propaganda política del clan socialista".

Soler confesó que estos datos no le alegran, al contrario, "me preocupan, y me ocupan en ofrecer un proyecto político para que Gandia gane fuerza turística", pero a su vez reclamó al actual gobierno, y en concreto a la concejala de Turismo, Balbina Sendra, "que piense más en el sector y menos en hacerse la foto".

Respuesta del gobierno local

Al respecto, Sendra criticó la "valoración parcial realizada por el grupo popular, centrada únicamente en indicadores del ámbito privado de las empresas, como el RevPAR, obviando otros datos relevantes del sector”.

En este sentido, Sendra destacó que Gandia "cerró el año con una ocupación media del 74,3%, por encima de la media nacional situada en el 70,3%" y subrayó el buen comportamiento del segmento hotelero de tres estrellas "que logró una ocupación del 76,7%". En cuanto a la tarifa media diaria, esta se situó en 98,9 euros, lo cual supone un incremento del 0,8% respecto a 2024. En los establecimientos de tres estrellas, la media ascendió a 99,5 euros.

Sendra recordó que el gobierno municipal continúa impulsando medidas de apoyo al sector, como el incentivo hotelero, así como acciones de promoción y una programación de dinamización con de actividades para todos los públicos.

“Hay algo que desmonta el relato del señor Soler: si los resultados fueran tan negativos, ¿cómo se explica el volumen de inversiones y propuestas hoteleras que está recibiendo Gandia?”, afirmó la concejala.