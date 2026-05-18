Gandia, suma y sigue: La playa Norte recibe su 40 Bandera Azul consecutiva y la ciudad obtiene también un distintivo especial en salvamento y socorrismo

Gandia ha recibido su cuadragésima Bandera Azul consecutiva para la playa Norte, un hito que consolida la ciudad como uno de los referentes turísticos y medioambientales del litoral español. A este reconocimiento se suman también la renovación de la Bandera Azul de la playa de l'Auir y la del Aula Natura Marjal de Gandia, así como el Sender Moratón concedido el pasado mas de marzo a la pasarela de madera.

Además, Gandia ha sido distinguida con una mención especial en materia de salvamento y socorrismo, un reconocimiento que pone en valor la apuesta del gobierno municipal para reforzar la seguridad y los servicios en las playas durante cada vez más meses en el año.

La regidora de Turismo, Balbina Sendra, presente en el acto celebrado en la localidad castellonense de Chilches, destaca que "hoy es un día muy especial porque Gandia recibe su 40 Bandera Azul, un distintivo que acredita la calidad del agua, del entorno y la sostenibilidad de nuestras playas".

Poner en valor a técnicos y servicios municipales

Sendra ha incidido que "este reconocimiento es fruto del trabajo constante de los técnicos y de los servicios municipales para mantener los estándares de calidad, sostenibilidad y seguridad que nos convierten en un destino de referencia tanto a nivel nacional como internacional".

La responsable de Turismo también ha subrayado la importancia de la mención especial recibida en salvamento y socorrismo: "La apuesta de la ciudad de Gandia para que nuestras playas sean seguras durante cada vez más meses del año es una de las líneas estratégicas más importantes del departamento".

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Con motivo de esta efeméride, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), entidad responsable de las Banderas Azules, ha escogido Gandia para celebrar los 40 años de estos galardones. Por este motivo, la ciudad acogerá del 28 al 31 de mayo una programación especial conmemorativa con actividades abiertas a la ciudadanía.