Guillermo Fesser destaca el papel crucial de España en la independencia de Estados Unidos durante su conferencia en Oliva

El periodista Guillermo Fesser desbordó todas las previsiones el pasado viernes y abarrotó la sala de conferencias de la Casa Maians de Oliva, que se quedó pequeña en apenas unos minutos. Durante su intervención, dentro del ciclo "Converses amb..." organizado por la Concejalía de Cultura, quiso destacar el papel fundamental que desempeñó España en la independencia de los Estados Unidos y aseguró sentirse muy confiado “en la gente joven de los Estados Unidos”.

Fesser mostró un real de plata acuñado con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense para subrayar con rotundidad que “sin la ayuda de España, Estados Unidos no habría podido independizarse del Reino Unido”. Recordó que España aportó el equivalente a 3.000 millones de euros de la época, además de infraestructuras, apoyo logístico y la colaboración de la Armada española.

Asimismo, explicó que, pese a que Estados Unidos llegó a declarar la guerra a España, una vez alcanzada la independencia surgió una gran admiración hacia la cultura española. Recordó que, cuando Federico García Lorca llegó a Nueva York, el pintor de moda era Sorolla; el escritor superventas, Vicente Blasco Ibáñez; la película de referencia, Sangre y Arena; la artista del momento, La Argentinita; y el arquitecto más reconocido, Rafael Guastavino. “El centro artístico del mundo se trasladó de París a Nueva York y por eso Lorca se sentía como en casa”, afirmó.

Nuevo libro

Fesser anunció también que el próximo mes de octubre publicará un libro en el que abordará esta cuestión, además de otros temas como la guerra de Cuba. A su juicio, “existe una falta de liderazgo para defender al pueblo americano y han encontrado al tonto útil, que es Trump, aunque el verdadero problema es la gente que le rodea”.

Durante la charla señaló además que “los hispanos son realmente el motor de los Estados Unidos; están en todas partes y, si pararan, podrían hundir el país”. También calificó de “obscena” la situación actual en Estados Unidos, al considerar que “se gasta dinero en guerras fuera del país mientras dentro se eliminan programas de ayuda alimentaria para la población más pobre, aumenta el precio de la gasolina hasta niveles prohibitivos y muchas personas apenas pueden permitirse comprar carne”.

En relación con Donald Trump, aseguró que está “por el negocio” y afirmó que “ha ganado 4.000 millones de dólares desde que es presidente”. También habló de la desconexión existente entre las élites políticas y la ciudadanía, y defendió la necesidad de una ley de inmigración. “No la hacen ni demócratas ni republicanos porque no les interesa”, señaló. Desde su punto de vista, “les interesa tener personas sin derechos a las que poder dominar”.

Fesser diferenció además “las dos Américas”: la de las grandes ciudades de la costa y la del interior del país, donde, según indicó, “hay personas que solo estudian la Biblia y están ciegamente alineadas con Netanyahu”. Aun así, se mostró esperanzado con el relevo generacional: “El problema es que el país está gobernado por gente muy mayor. Hay toda una generación que empuja con otras ideas. Cuando termine el Parque Jurásico llegará de verdad el principio de una persona, un voto”.

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Por último, afirmó que Hitler se inspiró en las reservas indígenas estadounidenses para crear los campos de concentración y se refirió también al Sáhara Occidental como “un problema social que no saben resolver”. En este sentido, recordó una conversación con Felipe González, quien le comentó que “el problema era que no le salían los números de población”.