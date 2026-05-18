Lidia Marín Marzal y Valentina Jordà Micó, falleras mayores de Gandia 2027

Gandia ya conocer a las dos falleras que representarán a la ciudad durante las Fallas 2027. Lidia Marín Marzal, de la comisión Sagrada Familia-Corea, se convierte en la fallera mayor de Gandia para el próximo año, mientras que Valentina Jordà Micó, de Carrer Major i Passeig, será la fallera mayor infantil.

La Federació de Falles de Gandia ha dado a conocer sus nombres esta tarde en un acto que da inicio al nuevo ejercicio fallero. Tras la cena de despedida de las falleras mayores de 2026, Manuela Borrull y Triana Benavent, arranca el calendario de las Fallas 2027.

La emoción tras conocer sus nombres no solo ha invadido a las nuevas falleras, sino también a sus familias y comisiones, que enseguida las han felicitado y les han deseado un año inolvidable.

Lidia Marín y Valentina Jordà pertenecen a las dos comisiones que este año se incorporan a la Sección Especial tras la reestructuración aprobada en una de las últimas asambleas. Se trata de dos falleras con una larga trayectoria en sus fallas y, sobre todo, con una gran implicación, tradición familiar y profundo amor por la fiesta.

Fallera mayor

Lidia Marín, de la falla Sagrada Familia-Corea, está vinculada al mundo fallero desde su nacimiento. Con 35 años, ha crecido viviendo las Fallas desde la dedicación y el compromiso familiar. Es odontóloga especializada en endodoncia y actualmente cursa en máster en Periodoncia, Implantología y Cirugía Bucal en IVIO Gandia.

Su vinculación con esta fiesta le viene especialmente por la rama materna, ya que su tía fue Reina de la falla en 1977 y su madre ostentó el cargo de Reina Juvenil en la misma comisión.

La fallera mayor de Gandia ha participado activamente en distintas actividades en su falla, especialmente el festival y las cabalgatas. En 2001 fue Reina de la Fiesta Infantil, año en el que, además, su prima Alba Castaño del Olmo fue fallera mayor infantil de Gandia. Posteriormente, fue Reina de la Poesía en 2007, Reina de la falla en 2024 y perteneció a la Corte de Honor de Ariadna Apio Benedicto en 2025. Ahora ostenta la máxima representación de la ciudad.

Su creatividad la ha llevado a involucrarse especialmente en las cabalgatas y la indumentaria, elaborando tocados y ayudando en el vestuario del festival. Este último ejercicio también ha formado parte activa del equipo de Plantà de la comisión.

Fallera mayor infantil

La pequeña Valentina, de 10 años, inició su andadura en la falla Sant Nicolau-Mosquit, comisión donde descubrió la magia del mundo fallero.

En el ejercicio 2023-2024 fue Madrina de la falla y, un año después, en la Falla Carrer Major i Passeig, ostentó el cargo de Reina del Fuego. En 2025-2026 amplió su trayectoria como Reina de la Falla.

Actualmente estudia 5º de primaria en el colegio Gregori Mayans y compagina los estudios con aficiones como el piano, el canto, el teatro, el baile, el pádel y el fútbol.

Su entorno define a la fallera mayor infantil de Gandia como una niña alegre, espontánea y muy empática, que afronta este nuevo reto con emoción y responsabilidad con el objetivo de representar a una nueva generación fallera marcada por la ilusión, la sensibilidad y el amor por la fiesta.

Valentina conoció durante este ejercicio fallero la auténtica solidaridad de Gandia. Como informó este diario, un incendio en la vivienda que había alquilado su familia cerca del casal fallero para disfrutar de estas fiestas dañó sus trajes de fallera a pocas horas de la Ofrenda. Sin embargo, un SOS lanzado por la comisión, el trabajo a contrarreloj de familiares y allegados y la ayuda de una tintorería pemitieron que la pequeña pudiera desfilar en las mejores condiciones por las calles del centro de Gandia para ofrecer sus flores a la Geperudeta.

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La ciudad todavía le tenía guardada otra sorpresa, que ha llegado hace unos minutos al conocer que se convierte en la máxima representante infantil.