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La Liga de Tercera FFCV, al rojo vivo: Todo o nada en la última jornada para la UE Tavernes "B", el Racing Rafelcofer CF y el Benirredrà CF

Los tres equipos mantienen la pugna por subir o disputar la promoción a Segunda FFCV tras los resultados de la penúltima fecha del campeonato

El Racing Rafelcofer CF llega con opciones a la última jornada tras ganar a la UE Tavernes &quot;B&quot;

El Racing Rafelcofer CF llega con opciones a la última jornada tras ganar a la UE Tavernes "B" / Racing Rafelcofer CF

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Más emoción imposible. La Liga de Tercera FFCV se decidirá en la última jornada de la fase regular a disputar el domingo, 24 de mayo. La UE Tavernes "B", líder con 56 puntos, el Racing Rafelcofer CF, segundo clasificado con 55, y el Benirredrà CF, tercero con 54, llegan a la última fecha con opciones de ascenso. La situación es que el Racing Rafelcofer CF ha ganado 1-0 al filial del Tavernes y el Benirredrà CF ha hecho lo propio ante el Safor CF "B" por 1-2 en el penúltimo encuentro.

Los duelos de la última jornada

En la jornada que lo decide todo parte como favorito la UE Tavernes "B", que juega en casa ante el CE Ròtova "B". Depende de sí mismo para consumar el ascenso como campeón del grupo décimo de Tercera FFCV. El Racing Rafelcofer CF visita el campo de la UD Ondarense, mientras que el Benirredrà CF actuará de local ante el CF Simat "B". Tanto coferers como benirredrans están obligados a ganar y a esperar un tropiezo de los valleros.

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Está claro que en el fútbol puede pasar de todo, pero lo bien cierto es que el Tavernes "B" asciende directo si suma los tres puntos. El resto de combinaciones pasa por un tropiezo de los de la Valldigna. Todo ello se sabrá al final de la jornada.

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