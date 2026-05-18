Luto en la Unió Artística Musical Sant Francesc de Borja de Gandia por la pérdida de Juan Monzó, "una figura imprescindible e irrepetible"

La Unió Artística Musical Sant Francesc de Borja está de luto tras el fallecimiento de Juan Monzó. La entidad anuncia, con profunda tristeza, la pérdida de Juan Monzó, "una figura imprescindible en la historia de nuestra sociedad".

Músico, archivero y memoria viva de la UAM, "el señor Monzó ha dedicado gran parte de su vida a preservar, cuidar y estimar nuestra banda" y todo aquello que representa. "Su dedicación, su compromiso y su aprecio por la música y por el patrimonio de la sociedad quedarán por siempre grabados en la memoria colectiva de todos nosotros".

Su partida deja un vacío inmenso dentro de la familia de la UAM Sant Francesc de Borja de Gandia. "Hoy lloramos la pérdida de una persona irrepetible, de aquellas que dejan huella, pero también recordamos con orgullo todo el que aportó a lo largo de los años", se destaca desde la banda gandiense.

Mensajes de pésame

"La memoria y el legado de Juan Monzó quedarán eternamente ligados a la historia y al alma de la UAM Sant Francesc de Borja de Gandia", concluye el comunicado hecho público por este colectivo.

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La importancia de Juan Monzó en la historia de la UAM Sant Francesc de Borja queda reflejada también con los mensajes de pésame hechos públicos por el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el líder del principal partido de la oposición, Víctor Soler, en sus redes sociales.