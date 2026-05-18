Nuevo éxito de Gisela Ruano: La haltera del CH Tavernes de la Valldigna suma tres oros en el Nacional y refrenda las marcas para ir al Mundial sub17

Insaciable e imparable. Gisela Ruano Herreros vuelve a exhibir su talento y condición física en una competición y suma un nuevo éxito a su ya laureado palmarés. Y es que la levantadora del Club Halterofilia Tavernes de la Valldigna se ha colgado tres medallas de oro en el Campeonato de España en Edad Escolar Sub-17, que se ha disputado en la localidad aragonesa de Alcañiz este fin de semana.

Además, ha refrendado las marcas para ir al Mundial de la categoría en Colombia, aunque su presencia ya la tenía asegurada desde hace dos meses cuando fue subcampeona de la Copa de España. Si por si todo ello fuera poco, la deportista vallera colaboró con la máxima puntuación a que la Federación de Halterofilia de la Comunitat Valenciana subiera a lo más alto del podio en féminas. Los chicos de la selección autonómica quedaron segundos.

Una de las mejores

Su actuación la completó con la tercera mejor marca del campeonato. Gisela cuajó una competición muy sólida de principio a fin en la que levanto 55 kilos en la modalidad de Arrancada y 76 kg en Dos tiempos con un Total Olímpico de 131 kg.

La competición nacional de Alcañiz, integrada dentro del programa CESA impulsado por el Consejo Superior de Deportes, ha reunido a los 150 mejores talentos nacionales de esta disciplina, 60 chicos y 79 chicas.

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Orgullo

Un campeonato que refuerza la proyección de Gisela Ruano a nivel nacional y que llena de orgullo a familiares, compañeros del club de halterofilia vallero junto a su entrenador Francisco Felis (Gato), después de toda una vida dedicada a la halterofilia.