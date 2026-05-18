Las obras de rehabilitación del Palau Ducal de Gandia arrancarán en junio y se prolongarán nueve meses

Las obras de rehabilitación del Palau Ducal de Gandia comenzarán el próximo mes de junio y contarán con un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que está previsto que finalicen en la primavera de 2027.

Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, durante la firma para formalizar el contrato de estas actuaciones que supondrán una inversión de 1,3 millones de euros y que serán ejecutadas por la empresa Víctor Tormo.

Cabe recordar que este proyecto se enmarca en el Programa del 2 % Cultural, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La intervención se centrará en tres líneas. Concretamente, el proyecto incluye la restauración de la escalera del Pati d'Armes, que presenta problemas de filtración de agua. La situación ha provocado deterioros en elementos estructurales de madera y varias piezas de la escalera que deberán ser restauradas o sustituidas. Debido al mal estado del tramo final de la escalera, este paso se encuentra actualmente cerrado.

Las obras también contemplan la rehabilitación del Saló de Corones y la Capilla Neogótica -antiguo gabinete del duque- y otras dependencias. En este caso, y a través de una intervención en más de 150 metros cuadrados, se contemplan actuaciones en el pavimento, las vigas de madera y la cubierta, con el objetivo de reforzar la estructura existente. En cuanto a la capilla, se actuará sobre la deformación que existe en la zona central del pavimento. También se prevé la limpieza de algunas pinturas de esta sala.

Se aprovechará esta intervención para llevar a cabo tratamientos preventivos contra xilófagos en la madera para evitar que estos insectos ocasionen daños.

La última línea de actuación se centrará en el muro situado entre las calles Jesuïtes y Carmelites, así como en la terraza recayente a la fachada del Saló de Corones. Las obras tienen como objetivo eliminar esta valla y dotarla de una mayor transparencia para mejorar la visibilidad del conjunto. Además, se unificará el pavimento, que actualmente presenta distintos materiales y tipologías.

El alcalde ha señalado que esta firma permitirá que "una parte del Palau recupere su esplendor". Prieto ha insistido que "estas obras suponen avanzar hacia la recuperación fundamental de nuestra historia y reforzar su valor histórico y cultural", por lo que ha remarcado la importancia "de trabajar todos en una dirección".

Más de 20.000 visitas

El Palau Ducal se ha convertido en un símbolo de la Safor. Así lo demuestran sus cifras. En 2025, cerca de 57.000 personas visitaron este espacio, mientras que en estos cinco primeros meses de 2026 ya lo han hecho 21.200 visitantes.

Estos trabajos, a su vez, suponen, en palabras de Prieto, "una nueva y decisiva etapa para el Palau". "Hay que estar orgullosos de cómo hemos sabido preservar nuestro patrimonio porque estas obras simbolizan el orgullo de ciudad y nos permiten recordar nuestra historia".

Víctor Tormo, gerente de la empresa, ha reconocido que se trata de "un proyecto muy importante y especial". A su vez, ha recalcado la importancia de llevar a cabo los trabajos "con cuidado y de la manera más escrupulosa". En sus palabras, "se debe tratar con respeto y rigor porque se trata de un entorno complicado que debemos mantener y conservar".

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El acto de firma ha contado con la presencia de la directora del Palau Ducal de Gandia, Estela Pellicer; miembros del Patronato de la Fundación Palau Ducal; la concejala de Patrimonio, Alícia Izquierdo; la concejala de Cultura, Balbina Sendra; la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso; el arquitecto municipal, Josep Lluís Mendoza, así como representantes técnicos e institucionales vinculados al proyecto.