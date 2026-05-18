Oliva aprueba las primeras ayudas para rehabilitar viviendas en el casco antiguo por valor de 135.933’18€

El Ayuntamiento de Oliva ha aprobado la primera tanda de las ayudas del programa de rehabilitación de viviendas dentro del Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del área del Casco Antiguo de Oliva), ARRUR.

En esta primera convocatoria se han otorgado un total de 10 ayudas con una cuantía total de 135.933’18€, pudiéndose otorgar un máximo de 21.000€ por vivienda. Este importe es cofinanciado entre el Ministerio de Fomento (32’61%), Conselleria de Vivienda (12’54%), Ayuntamiento de Oliva (36’03%) y los beneficiarios (18’81%). En esta convocatoria no se ha otorgado ninguna ayuda para reedificación. Así lo comunica el regidor de Urbanismo y Contratación, Joan Mata.

Desde el departamento de Urbanismo se prepara ya una segunda convocatoria que se publicará para que cualquier persona interesada pueda solicitarla. Las obras subvencionables podrán estar iniciadas antes de la solicitud de las ayudas, siempre que no estén iniciadas antes de la presentación telemática del preceptivo IEE.CV, ni podrán estar finalizadas en el momento de la solicitud.

El concejal de Urbanismo, Joan Mata / Ajuntament d'Oliva

Joan Mata, regidor de Urbanismo y Contratación, apunta que «El ARRUR es una ayuda muy interesante para todas aquellas personas que quieran vivir en el centro histórico de la ciudad", argumentando que se trata de una una política pública con tres objetivos fundamentales: posibilitar el acceso a la vivienda en una bolsa de 3.033 inmuebles, la recuperación patrimonial de las viviendas tradicionales de Oliva y la revitalización y fijación de población en el centro histórico de la ciudad.

Las personas interesadas en participar en la segunda convocatoria de la ARRUR pueden informarse en el departamento de uUrbanismo, situado en el edificio administrativo Antic Hort del, calle de Mar, 4. El ámbito de aplicación se corresponde con el Área de Regeneración y Renovación Urbana del Núcleo Antiguo de Oliva, así declarada por la Generalitat Valenciana en fecha 14 de octubre de 2016 previa solicitud del Ayuntamiento de Oliva de fecha 11 de octubre de 2016.

Cascos urbanos singulares

Esta zona, básicamente, coincide con el perímetro comprendido entre la carretera N-332 y la montaña de Santa Anna, desde el entrada norte, hasta la calle del Conde de Oliva en el sur. Esta área engloba 6 cascos urbanos con identidades y características singulares, pero con elementos comunes:

• La Vila – Núcleo primitivo intramuros

• El Arrabal – Núcleo primitivo extramuros (montaña de Santa Anna)

• El Arrabal – Zona Gerreria (expansión Arrabal *ss. XVII-XVIII)

• El Arrabal – Zona Pinet (expansión Arrabal *ss. XVIII-XIX, montaña de la Cruz)

• Zona expansión de la Vila extramuros – Barrio de Sant Francesc

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