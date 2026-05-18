Oliva consigue una subvención europea de 310.000 euros para instalar placas solares en colegios públicos

El Ayuntamiento de Oliva ha logrado una subvención de más de 310.000 euros para desarrollar el proyecto de instalación de placas solares en los centros educativos públicos del municipio. El PSPV-PSOE recordó, a través de un comunicado, que tanto el plan como la ayuda se gestaron en 2022, durante el anterior gobierno, formado por ellos y por Compromís, cuando la Concejalía de Educación la gestionaban los socialistas.

La resolución definitiva de las ayudas se produjo el pasado mes de diciembre dentro del programa de incentivos para instalaciones de autoconsumo con energías renovables financiado por fondos europeos Next Generation.

La iniciativa nació, añaden las mismas fuentes, "con el objetivo de avanzar hacia una escuela pública más sostenible, reducir el consumo energético de los centros educativos y apostar por un modelo basado en las energías renovables y la eficiencia energética".

La propuesta contemplaba la instalación de placas solares en los centros educativos públicos de Oliva, convirtiendo las escuelas en espacios más eficientes y comprometidos con la transición energética, además de generar un ahorro económico a largo plazo para las arcas municipales.

“Es una buena noticia para Oliva porque demuestra que los proyectos trabajados con planificación y visión de futuro acaban dando resultados, aunque a veces lleguen años después de haberse iniciado”, señaló la concejala Ana Morell.

El desglose en función del centro educativo es el siguiente: CEIP Lluís Vives (76.342 €), CEIP Verge Desamparats (72.540 €),CEIP l'Hort de Palau (76.050 €), Escoleta El Caragol (8.100 €), EIP Alfadalí (22.275 €), CEIP La Carrasca (30.375 €) y el CEIP Santa Anna con 24.975 euros.

Captar subvenciones

Desde el Grupo Socialista recordaron que durante el anterior gobierno "una de las prioridades fue trabajar intensamente para captar fondos y subvenciones procedentes de otras administraciones públicas, entendiendo que esa era una herramienta clave para transformar Oliva y ejecutar proyectos que, únicamente con recursos municipales, habrían sido muy difíciles de asumir".

Fruto de ese trabajo llegaron importantes inversiones para la ciudad como los 2,4 millones de euros de fondos Next Generation para la construcción del paseo y las pasarelas del litoral, los 2 millones destinados a la reforma del Mercat Municipal, o los 3,7 millones de euros para actuaciones de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana dentro del conocido Pla de Barris.

Ana Morell señaló que “la gestión municipal no consiste únicamente en administrar el día a día; también exige tener proyectos, adelantarse y salir a buscar oportunidades y financiación para mejorar la ciudad”.

En este sentido, desde el Grupo Socialista lamentan que parte de ese esfuerzo realizado para atraer inversiones externas "se haya visto empañado en los últimos años por la pérdida de financiación y devolución de ayudas por una deficiente gestión municipal". “Es una lástima que el actual gobierno de Proyecto Oliva ya haya tenido que devolver 2,3 millones de euros en subvenciones y fondos conseguidos para la ciudad. Cuando se pierde financiación, quien realmente pierde oportunidades es Oliva”, concluyen.