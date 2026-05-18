Paralizan en Gandia el desahucio de dos chicas jóvenes por impago de alquiler en un piso de un bloque propiedad de una empresa

La presencia de una decena de activistas del Sindicat de l'Habitatge de la Safor y la mediación de las partes implicadas han logrado paralizar en Gandia esta mañana un desahucio por impago de alquiler. Se trata de uno de los pisos ubicados en un edificio que es propiedad de una empresa, en el número 24 de la calle Sant Joan de Ribera, en el barrio de Corea.

Los activistas lanzaron el viernes pasado por redes sociales la "alerta por desahucio de Lorena y su pareja", fijando una concentración para las nueve de la mañana, la hora en la que estaba previsto que pasara la comisión judicial. Sin embargo, esta se retrasó hasta pasadas las diez de la mañana.

En ese intervalo hicieron acto de presencia dos coches patrulla de la Policía Nacional, cuyos agentes identificaron a todos los presentes, preguntando específicamente por los organizadores de la protesta. Sin embargo, antes de que llegara la comisión judicial, y en vistas de que la concentración discurría de manera pacífica, los agentes se marcharon. La escena la observaban, asomadas al balcón, y algo nerviosas, las dos inquilinas y una tercera mujer.

Las afectadas observan la escena desde el balcón. / J.C.

A la llegada de la comisión judicial se unió el procurador de la empresa y una activista del Sindicat de l'Habitatge, quienes subieron a la vivienda de las afectadas para mediar. Finalmente, se acordó dar una segunda oportunidad y el lanzamiento se ha fijado para el próximo 10 de junio.

Las afectadas no han querido hacer declaraciones a la prensa. Según la versión del Sindicat, las mujeres se pusieron en contacto con ellos al recibir la notificación del lanzamiento, por un impago de un año de la renta de alquiler, cuya deuda asciende a 5.000 euros. No tienen menores a su cargo y ambas trabajan, "pero con unos empleos cuyos ingresos no permiten hacer frente al pago del alquiler", aseguró una de las portavoces del Sindicat.

Llegada de la comisión judicial. / J.C.

Esta asociación apoya prácticamente a todas las víctimas de desahucios, al entender que es el sistema el que está viciado. "Le puede pasar a cualquier joven", apuntan, y añaden que las afectadas "han intentado negociar el pago de la deuda o pedir un préstamo para seguir, pero la empresa no les ha dado margen de maniobra"

Servicios Sociales tiende la mano

Desde el Gobierno de Gandia tienden la mano a que casos como estos se pongan en conocimiento del ayuntamiento antes de que sea demasiado tarde, y animan a los afectados hagan partícipes a los Servicios Sociales, o al centro social de su barrio, de su situación, ya que la institución no puede actuar de oficio. Una de las opciones es ayudar con el pago de la entrada (mes de alquiler, fianza y el mes para la inmobiliaria) tras estudiar el caso y comprobar que, efectivamente, el solicitante tiene unos ingresos estables que le permiten hacer frente a la renta.

Recientemente, y en el mismo barrio de Corea, en la calle Magistrat Català, el gobierno local publicó las bases para optar a cinco viviendas en régimen de alquiler asequible, en un bloque que pronto estará listo.