La Policía Local de Gandia estrena radar de última generación para mejorar la seguridad en las calles.

El Departamento de Protección, Seguridad y Convivencia de Gandia incorpora nuevo material técnico destinado a la Unidad de Tráfico de la Policía Local para reforzar la seguridad vial y mejorar la gestión del tráfico en la ciudad.

La concejala delegada de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, ha destacado que “continuamos invirtiendo en tecnología para dotar a nuestros agentes de los medios necesarios para llevar a cabo su labor. La seguridad vial es una prioridad”.

En esta línea, se han incorporado dos nuevos dispositivos: un radar de nueva generación y un aforador de tráfico. El nuevo radar destaca por su alta precisión, con un margen de error de solo 2 km/h y, a su vez, por su capacidad de captación de imágenes y vídeo en una distancia de hasta 150 metros. Este equipamiento sustituye al anterior radar de la Policía Local, que había sido cedido por la Dirección General de Tráfico.

También se ha incorporado un aforador de tráfico, un dispositivo que permite contabilizar el número de vehículos que circulan por puntos concretos de la ciudad. Con una autonomía de hasta 14 días, esta herramienta facilitará el análisis de los flujos de tráfico y la toma de decisiones en materia de movilidad urbana.

Según ha explicado Morant, este nuevo equipamiento también responde a las demandas planteadas en las juntas de distrito, especialmente en aquellas vías donde se ha alertado sobre posibles excesos de velocidad. “Podemos comprobar si esto efectivamente está ocurriendo y, así. tomar medidas para mejorar el tráfico en nuestra ciudad”, ha señalado.

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La concejala ha insistido en que el objetivo principal de esta inversión es la prevención de accidentes y la protección de la ciudadanía, especialmente de los peatones y los colectivos más vulnerables. “Nuestro objetivo es salvar vidas. Al volante, hay que respetar los límites”, ha concluido la concejala.