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Póquer triunfal de Tigres de Gandia para seguir líder en solitario del grupo este en el Nacional de béisbol 2026

El conjunto felino vence en el campo de Astros de Valencia por dos a siete

Formación de Tigres de Gandia en un partido de la competición nacional

Formación de Tigres de Gandia en un partido de la competición nacional / Tigres de Gandia

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Tigres de Gandia suma una nueva victoria, la cuarta consecutiva, en el Nacional de béisbol, tras ganar a domicilio a Astros Valencia en un partido en el que por primera vez se completaron las nueve entradas ambas novenas.

En ataque se consiguieron 13 hits y como jugador destacado ha sido el cuarto bate del equipo felino, Michel Esquivel, con 3 hits, uno de ellos doble, y con tres carreras impulsadas en todas sus intervenciones al bate.

En defensa se jugó de tú a tú al siempre difícil Astros Valencia sin cometer ningún error siendo el MVP en esta labor a su magnífico Pitcher del equipo gandiense Miguel Lezama.

Números increíbles

Los números fueron increíbles: 3.2 IP 3 H 1 BB 6 SO. Lanzó las 3 últimas entradas completas y dos tercios de la anterior consiguiendo en esta 6ª entrada eliminar a dos jugadores, permitió que el equipo rival conectase 3 Hits, otorgó 1 base por bolas a un jugador rival y eliminó a un total de 6 jugadores a lo largo del tiempo que estuvo encima del montículo, no permitiendo carrera ninguna al equipo de la capital del Turia.

El resultado del partido fue: Astros Valencia 2 - Tigres de Gandía 7. Tigres de Gandía acabó el partido con 13 Hist y 0 errores, por 5 Hits y 1 error de Astros Valencia.

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Tigres lleva en el Campeonato Nacional de Béisbol 4 victorias y 0 derrotas con un average de 52 Hits, 2 errores, 34 carreras a favor y 4 carreras en contra.

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