Reivindicación LGTBIQ+: Gandia recupera els Premis Auir "en un momento en el que algunos derechos están siendo cuestionados"
La gala, que se recupera una década después, tendrá lugar el próximo jueves 21 de mayo a las 19:30 horas en el hotel RH Bayren de la playa de la ciudad
El acto estará presentado por por la drag queen de Elx, Allen Santander, y contará con una actuación especial de José Benet, pionero del transformismo en el País Valencià
Ainhoa Ferrando
Gandia recupera els “Premis Auir” diez años después de su última edición. La gala tendrá lugar el próximo jueves 21 de mayo, a las 19:30 horas, en el hotel RH Bayren de la playa, con entrada gratuita.
El evento estará presentado por la drag queen de Elx, Allen Santander, y contará con una actuación especial de José Benet, pionero del transformismo valenciano, quien también recibirá un premio honorífico.
Los premios reconocerán este año la trayectoria de Mar Cambrollé, histórica activista LGTBIQ+; Javier Scotto, activista y concejal de Diversidad de Dénia; el colectivo Dissidents; la Federació Diàna LGTBIQ+; DIMOVE, asociación en defensa de los derechos LGTBIQ+ d’Elx; Mr Gay España; y el Centre de Desenvolupament Rural (CDR) la Safor.
Además, se otorgará un Premi Auir Honorífic a la concejala Liduvina Gil por su trayectoria e implicación en la defensa de los derechos del colectivo, especialmente por el impulso de las primeras iniciativas municipales en materia de diversidad de Gandia.
Ximo López, presidente del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Safor-Valldigna (CLGS), ha explicado que los galardones nacieron con la voluntad de dar visibilidad a las personas, instituciones, colectivos y entidades que han contribuido en el avance de la igualdad y los derechos del colectivo LGTBIQ+. Y, en sus palabras, señala que la gala se recupera “en un momento en el que vemos como algunos derechos están siendo cuestionados".
Maribel Codina, concejala de Igualdad y Diversidad LGTBIQ+ de Gandia, ha subrayado la importancia de recuperar unos premios que “vuelven después de diez años” y ha destacado la tarea de la asociación CLGS por hacer posible una nueva edición de esos reconocimientos.
Desde la CLGS animan a la ciudadanía a asistir a una gala abierta que pretende convertirse en un nuevo espacio de reconocimiento, reivindicación y celebración por la diversidad.
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