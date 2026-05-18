El solar de Gandilandia en la playa de Gandia será un mercado con "food-trucks" y música en directo

El Gobierno de Gandia ya ha encontrado una solución para el solar de Gandilandia, en el distrito de la playa, junto al parque Clot de la Mota, donde durante varios años se instalaron atracciones infantiles, hasta que un vendaval el 15 de agosto de 2021 tumbó la noria y el feriante que llevaba el recinto acabó cerrándolo.

Desde entonces esta parcela, donde antes había risas, felicidad y personajes de Disney, se había quedado totalmente desangelada, dando una triste imagen para el turismo de Gandia, en un parque, por otra parte, muy concurrido, sobre todo las tardes de verano.

El ejecutivo local se ha puesto manos a la obra y ha sacado un pliego de ocupación temporal, para una duración de un año, prorrogable, en la que se incluye este solar, en la calle Navegant, 16, y además la explotación del quiosco-bar del parque, junto a la ahora llamada Plaça de l'Aigua, por estar situada sobre el depósito de pluviales, inaugurado hace un año. Será un mercado gastronómico y de ocio, con paradas de comida y bebida (del tipo "food truck" o gastrotecas) y actuaciones musicales en directo.

La Junta de Gobierno Local aprobó este lunes el pliego, por el procedimiento de concurrencia competitiva. A partir de hoy las empresas interesadas tienen 15 días para presentar las ofertas. El canon a pagar a las arcas municipales se ha establecido en 34.000 euros.

El pliego priorizará propuestas con programación cultural y familiar de calidad, con presencia de artistas de la Safor, espectáculos tradicionales, actividades infantiles e iniciativas vinculadas a la cultura valenciana.

Artistas locales

Así, dará puntos ofrecer actuaciones de bandas de música de la comarca, de tipo artístico-circense familiar (sin animales); de un grupo folclórico, con instrumentos como "dolçaina i tabal", o bailes regionales; una actuación de teatro para público familiar que verse en valores básicos para la cohesión social; así como tener perfiles exclusivos en Facebook o Instagram; ceder un espacio en el interior del mercado para que el ayuntamiento habilite en él un punto de información turística de la ciudad. También se valorará el calendario de apertura, con el objetivo de generar actividad durante más meses del año.

Según señalaron en rueda de prensa la coportavoz del gobierno local, Esther Sapena, y el concejal Jesús Naveiro la intención es adjudicarlo "lo más pronto posible" para que pueda entrar en funcionamiento este mismo verano.