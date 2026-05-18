Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresSueldo docentesAeropuerto Nino BravoNuevo FordAnálisis eleccionesValencia CF EuropaMédicos MIR
instagramlinkedin

El solar de Gandilandia en la playa de Gandia será un mercado con "food-trucks" y música en directo

El gobierno local encuentra una salida a esta parcela municipal junto al parque Clot de la Mota en desuso desde 2021

El ayuntamiento abre el plazo de presentación de ofertas para una ocupación de 1 año y un canon de 34.000 euros

Plaça de l'Aigua, en el parque Clot de la Mota.

Plaça de l'Aigua, en el parque Clot de la Mota. / Àlex Oltra

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Gobierno de Gandia ya ha encontrado una solución para el solar de Gandilandia, en el distrito de la playa, junto al parque Clot de la Mota, donde durante varios años se instalaron atracciones infantiles, hasta que un vendaval el 15 de agosto de 2021 tumbó la noria y el feriante que llevaba el recinto acabó cerrándolo.

Desde entonces esta parcela, donde antes había risas, felicidad y personajes de Disney, se había quedado totalmente desangelada, dando una triste imagen para el turismo de Gandia, en un parque, por otra parte, muy concurrido, sobre todo las tardes de verano.

El ejecutivo local se ha puesto manos a la obra y ha sacado un pliego de ocupación temporal, para una duración de un año, prorrogable, en la que se incluye este solar, en la calle Navegant, 16, y además la explotación del quiosco-bar del parque, junto a la ahora llamada Plaça de l'Aigua, por estar situada sobre el depósito de pluviales, inaugurado hace un año. Será un mercado gastronómico y de ocio, con paradas de comida y bebida (del tipo "food truck" o gastrotecas) y actuaciones musicales en directo.

La Junta de Gobierno Local aprobó este lunes el pliego, por el procedimiento de concurrencia competitiva. A partir de hoy las empresas interesadas tienen 15 días para presentar las ofertas. El canon a pagar a las arcas municipales se ha establecido en 34.000 euros.

El pliego priorizará propuestas con programación cultural y familiar de calidad, con presencia de artistas de la Safor, espectáculos tradicionales, actividades infantiles e iniciativas vinculadas a la cultura valenciana.

Artistas locales

Así, dará puntos ofrecer actuaciones de bandas de música de la comarca, de tipo artístico-circense familiar (sin animales); de un grupo folclórico, con instrumentos como "dolçaina i tabal", o bailes regionales; una actuación de teatro para público familiar que verse en valores básicos para la cohesión social; así como tener perfiles exclusivos en Facebook o Instagram; ceder un espacio en el interior del mercado para que el ayuntamiento habilite en él un punto de información turística de la ciudad. También se valorará el calendario de apertura, con el objetivo de generar actividad durante más meses del año.

Noticias relacionadas y más

Según señalaron en rueda de prensa la coportavoz del gobierno local, Esther Sapena, y el concejal Jesús Naveiro la intención es adjudicarlo "lo más pronto posible" para que pueda entrar en funcionamiento este mismo verano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pau, el joven cocinero que falleció en un accidente de tráfico en el Grau de Gandia: 'Su alegría y compañerismo dejaban huella
  2. La reina Letizia recibe a la vecina de Xeresa Judith Ruiz para conocer su lucha por un cribado neonatal igualitario
  3. Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid
  4. El hotel de cuatro estrellas desata un terremoto político en el municipio menos poblado de la Safor
  5. Vecinos y expertos alertan de que el hotel de Castellonet de la Conquesta se proyecta sobre un gasoducto de alta presión
  6. De la mayoría absoluta a la ingobernabilidad en la Safor: el urbanismo divide equipos de gobierno en Castellonet de la Conquesta y Llocnou de Sant Jeroni
  7. La falla Carrer Major i Passeig de Gandia hace historia al nombrar por primera vez a una presidenta infantil
  8. Estos son los 10 aspirantes al título de Mr Gay Comunitat Valenciana 2026 en Gandia

El solar de Gandilandia en la playa de Gandia será un mercado con "food-trucks" y música en directo

Buscan a los familiares de 48 personas fusiladas en el cementerio de Gandia durante el franquismo

Buscan a los familiares de 48 personas fusiladas en el cementerio de Gandia durante el franquismo

Gandia, suma y sigue: La playa Norte recibe su 40 Bandera Azul consecutiva y la ciudad obtiene también un distintivo especial en salvamento y socorrismo

Gandia, suma y sigue: La playa Norte recibe su 40 Bandera Azul consecutiva y la ciudad obtiene también un distintivo especial en salvamento y socorrismo

Oliva aprueba las primeras ayudas para rehabilitar viviendas en el casco antiguo por valor de 135.933’18€

Oliva aprueba las primeras ayudas para rehabilitar viviendas en el casco antiguo por valor de 135.933’18€

Reivindicación LGTBIQ+: Gandia recupera els Premis Auir "en un momento en el que algunos derechos están siendo cuestionados"

Reivindicación LGTBIQ+: Gandia recupera els Premis Auir "en un momento en el que algunos derechos están siendo cuestionados"

El Teatre Serrano de Gandia acoge la proyección de “La invasió dels bàrbars” dentro del ciclo Cinema en Valencià

El Teatre Serrano de Gandia acoge la proyección de “La invasió dels bàrbars” dentro del ciclo Cinema en Valencià

Exceltur sitúa a Gandia entre los destinos menos rentables por habitación hotelera en 2025

Exceltur sitúa a Gandia entre los destinos menos rentables por habitación hotelera en 2025

La Policía Local de Gandia estrena radar de última generación para mejorar la seguridad en las calles

La Policía Local de Gandia estrena radar de última generación para mejorar la seguridad en las calles
Tracking Pixel Contents