La solidaridad también cabe en la huelga de los docentes: El profesorado del IES Tirant lo Blanc de Gandia lanza una iniciativa de apoyo a los huelguistas
Las librerías de la ciudad colaboran activamente en este proyecto para paliar el coste económico de la huelga
Un grupo de profesores del IES Tirant lo Blanc de Gandia impulsa una iniciativa solidaria con motivo de la huelga indefinida de los docentes, que este lunes inicia su segunda semana después de que se haya podido encontrar una solución.
Compañeros y compañeras del instituto gandiense que no han podido participar en la huelga por estar de baja colaboran y aportan, de manera altruista, una cantidad de dinero (600 euros) para ayudar el profesorado que está llevando adelante las reivindicaciones con su participación y demanda de las mismas.
Agradecidos
Los profesores que secundan activamente las protestas se sienten agradecidos con los docentes "solidarios" porque "estáis luchando también por nosotros", ya que con su acción tratan de ayudar a sostener la huelga y todo el que comporta cada día.
Esta iniciativa ha llevado a crear una caja solidaria para todo aquella persona que quiera colaborar, pero, sobre todo, para darle más visibilidad a esta huelga que tiene un coste económico y personal que hace falta que todo el mundo conozca.
Las librerías de la ciudad de Gandia han acogido las huchas solidarias en la Plaça del Llibre durante todo este pasado fin de semana y las tendrán en sus respectivas sedes a partir de este primer día de la semana.
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