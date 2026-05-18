El Teatre Serrano de Gandia acoge la proyección de “La invasió dels bàrbars” dentro del ciclo Cinema en Valencià
El público podrá disfrutar de la película el próximo jueves 21 de mayo, a las 19 h
La portavoz del Ayuntamiento de Gandia y concejala de Política Lingüística, Esther Sapena, ha informado de que el próximo jueves 21 de mayo, a las 19:00 horas, la Sala B del Teatre Serrano acogerá una nueva sesión del ciclo Cinema en valencià a Gandia con la proyección de “La invasió dels bàrbars”, dirigida por el cineasta valenciano Vicent Monsonís.
La película, de 117 minutos de duración y protagonizada por Olga Alamán, Jordi Cadellans, Rosa López y Jordi Ballester, es un drama histórico que aborda la memoria democrática y las consecuencias de la represión franquista a través de dos líneas temporales separadas por ochenta años. La proyección, adaptación cinematográfica de la obra teatral de Chema Cardeña, entrelaza una historia ambientada en 1939 con la búsqueda actual de las víctimas enterradas en fosas comunes.
La sesión será accesible y, además de la proyección, incluirá un coloquio posterior con el director Vicent Monsonís, que contará con interpretación en lengua de signos.
Sapena ha destacado que "este ciclo continúa consolidándose como una apuesta por acercar el cine hecho en nuestra lengua a la ciudadanía y por crear espacios de reflexión y debate en torno a temas que nos interpelan como sociedad". En sus palabras, "es una obra que pone el foco en la memoria, la dignidad y la necesidad de mantener vivo el recuerdo de nuestra historia, y lo hace desde el cine en valenciano y desde una mirada comprometida con la cultura y los derechos humanos".
La entrada será libre hasta completar el aforo. Esta iniciativa está impulsada por la concejalía de Política Lingüística–Agència AVIVA Gandia, el Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València y la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
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