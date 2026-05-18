Vuelve al Monasterio de Santa Maria de la Valldigna el ciclo de conferencias sobre historia medieval
Serán siete ponencias entre mayo y octubre organizadas por el Grup Harca y la Mancomunitat de la Valldigna
Reunirán a especialistas para divulgar el pasado medieval valenciano y mediterráneo
Vuelve al Monasterio de Santa Maria, en Simat de la Valldigna, el ciclo de conferencias de divulgación histórica medieval organizado por el Grup Harca y la Generalitat, tras la gran acogida de las cuatro ediciones anteriores.
El palacio desaparecido de los reyes de Valencia, las mujeres en el Mediterráneo medieval, la tradición trobadoresca, el Tirant lo Blanch, la figura del rey Jaume I, o los procesos judiciales por sodomía en el siglo XVI serán algunos de los temas protagonistas de una programación que reunirá a profesores, catedráticos e investigadores procedentes de varias universidades e instituciones académicas valencianas, españolas e italianas.
El ciclo empezará este sábado 23 de mayo a las 19 horas con la conferencia de Amadeo Serra, catedrático de Historia del Arte de la Universitat de València, dedicada al desaparecido Palacio del Real, una de las construcciones más emblemáticas de la capital valenciana. La charla abordará la historia, evolución e importancia política y simbólica de aquella residencia real, así como las investigaciones actuales sobre su estructura y memoria histórica.
Posteriormente, el 13 de junio, la catedrática María Jesús Fuente Pérez, de la Universidad Carlos III de Madrid, ofrecerá la conferencia “Entre el amor y el temor: ser madre en la Edad Media”. La reconocida medievalista profundizará en las experiencias de maternidad durante el periodo medieval, analizando los vínculos afectivos, las dificultades cotidianas, los riesgos del parto y las expectativas sociales que condicionaban la vida de las mujeres.
El 27 de junio será el turno del catedrático de Filología Rafael Beltrán, también de la Universitat de València, con una intervención centrada en “Los secretos del Tirant lo Blanch”. El prestigioso especialista en literatura medieval presentará algunas de las claves narrativas, históricas y culturales de la gran novela caballeresca valenciana, considerada una de las obras más importantes de la literatura europea del siglo XV.
Después del verano, el 5 de septiembre, siempre en sábado a las 19 horas, la investigadora Gemma Colesanti, del Consiglio Nazionale delle Ricerche de Nápoles, ofrecerá una conferencia sobre “Las mujeres mercaderes en el Mediterráneo medieval: el caso de la Corona de Aragón”. La sesión pondrá el foco en el papel económico y social de las mujeres dedicadas al comercio, así como en su participación activa en las redes mercantiles mediterráneas de los últimos siglos medievales.
A continuación, el 19 de septiembre, la profesora Míriam Cabré, de la Universitat de Girona, hablará sobre “La tradición trobadoresca en tierras valencianas”. La conferencia explorará la influencia de la poesía trobadoresca en la sociedad valenciana medieval hasta tiempo de Ausias March, así como la circulación de textos, lenguas y modelos literarios entre los diversos territorios de la Corona de Aragón.
El 3 de octubre llegará una de las figuras más destacadas de la historiografía medieval catalana, Stefano Maria Cingolani, con la charla “Todo lo que no sabías sobre Jaume I”. Así, el historiador profundizará en los aspectos menos conocidos de la vida y del reinado del conquistador, ofreciendo una visión renovada de uno de los personajes fundamentales de la historia valenciana.
Finalmente, el 31 de octubre, el catedrático Vicent Josep Escartí, del Departamento de Filología Catalana de la Universitat de València, cerrará el ciclo con la conferencia “‘Àngel meu, foteu-me!’. El proceso de sodomía contra Serafín de Centelles en 1569”. En concreto, a partir de un conocido proceso judicial valenciano del siglo XVI, Escartí mostrará las formas de represión moral y sexual de la época, a la vez que ofrecerá una aproximación en la vida cotidiana y a los conflictos sociales del periodo.
El ciclo volverá a convertir al monasterio en un punto de encuentro para los amantes de la historia medieval, con una programación caracterizada por la calidad académica y la variedad temática. Participarán especialistas de trayectorias consolidadas y de reconocido prestigio, procedentes de diferentes universidades y centros de investigación estatales e internacionales, que acercarán al público cuestiones relacionadas con la política, la literatura, la cultura, las mujeres, la sexualidad, la economía o la memoria histórica medieval.
Las conferencias tendrán lugar entre mayo y octubre de 2026, siempre con entrada libre hasta completar el aforo, dentro del marco patrimonial incomparable del antiguo monasterio cistercense.
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