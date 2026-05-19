Más de 200 personas forman una cadena humana en Simat de la Valldigna para defender la educación pública

Más de 200 personas han participado esta tarde en una cadena humana en Simat de la Valldigna, una de las múltiples acciones impulsadas por la comunidad educativa para reclamar una educación pública, en valenciano y de calidad. La protesta, organizada por la Asociación de Familias del Alumnado y el CEIP Valldigna, ha vuelto a evidenciar el respaldo social a la huelga educativa indefinida que atraviesa ya su séptima jornada.

Pese al desgaste que podría suponer una semana de movilizaciones y a la falta de acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación, los ánimos no han decaído entre docentes, familias y vecinos, que continúan saliendo a la calle para mostrar su rechazo a las políticas educativas actuales. Las protestas, lejos de perder fuerza, podrían prolongarse durante los próximos días ante la ausencia de avances en las negociaciones.

Cadena humana en Simat de la Valldigna. / Levante-EMV

La cadena humana ha recorrido el municipio en un ambiente festivo y reivindicativo. Los participantes han partido desde la Font Menor y han avanzado acompañados de música hasta la Font Gran, donde finalmente se han concentrado todos los asistentes. Durante el recorrido han podido verse gritos de protesta, camisetas reivindicativas y numerosas muestras de apoyo a la huelga educativa.

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La movilización ha transcurrido sin incidentes y ha destacado especialmente por la elevada participación, teniendo en cuenta que se ha celebrado en un día laborable y en un municipio pequeño como Simat de la Valldigna. Vecinos de distintas edades se han sumado, como han hecho durante los últimos días, a la convocatoria para mostrar su apoyo al profesorado y defender una escuela pública de calidad y en valenciano.