La Academia de Lanzamientos del Club de Córrer el Garbí de Gandia logra tres triunfos en la Liga Nacional de Primera y División de Honor

Buena cosecha de medallas la conseguida por los lanzadores y lanzadoras de la Academia del Club de Córrer el Garbí de Gandia en las competiciones de la Liga Nacional de Primera y División de Honor.

En la 2ª Jornada de Liga Nacional División de Honor disputada en Pamplona, Gema Marti fue primera en lanzamiento de martillo con una marca de 61,45 metros y Judit Prats 6ª en disco con de 37.47m y 2ª en peso con 14.09m

En Liga Nacional División de Honor en Valencia, Ainhoa Martinez fue 8ª en lanzamiento de disco y 4ª en peso con 31.95m y 12.43m, respectivamente.

En Liga Nacional División de Honor en Castellón, Belen Toimil quedó 2ª en lanzamiento de disco y venció en peso con 47.54 metros y 17.18 metros.

En Liga nacional División de Honor, también en Valencia, Aarón Córcoles se clasificó 5º en martillo con un lanzamiento de 49 metros y 48 centímetros.

En Liga Nacional de Primera División se disputó un encuentro en Córdoba, donde Óscar Gimeno fue el ganador en lanzamiento de martillo con una marca de 60.16 metros, mientras que Dani Jimenez era segundo en jabalina con una marca de 59.59 metros.

En la Liga Nacional pe Primera división en Durango, Rubén Mayor fue 7º y 5º en lanzamiento de martillo y peso con 39.04 y 13.78 metros. Hugo Martí, por su parte, finalizó 6º en lanzamiento de jabalina con una marca de 47.21 metros.

En la Liga Nacional de Primera División en Cornellá, Carla Mascarell era 4ª en lanzamiento de martillo con mejor marca personal de 39.35 metros y Aitana Valdés 7ª con una marca de 36.05 metros.

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No lanzadores

Otros dos atletas del Club el Garbí de Gandia que no son lanzadores también han competido este fin de semana en la Liga Nacional. Diego Pinto se impuso en los 100 ml con un tiempo de 11.04 y David Exposito quedó 8º en los 1500 ml con una mejor marca personal de 4’05’’14.